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Trener Mančester sitija Enco Mareska planira da pruži predah svojim najopterećenijim fudbalerima, među kojima je i Erling Haland.

Pred Sitijem su dva meča na domaćem terenu u kratkom razmaku - danas dočekuju Ipsvič, dok već u utorak na "Etihad" stiže AEK. Izvesno je da će norveški napadač propustiti bar jedan od ova dva susreta kako bi svež dočekao nastavak sezone.

Erling Haland Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"U nekom trenutku ćemo verovatno morati da mu pružimo odmor, nekoliko slobodnih dana. O tome ne razmišljamo samo kada je u pitanju Haland, jer imamo igrače koji, na sreću ili žalost, igraju svaku utakmicu za nas, kao i sve utakmice za svoje nacionalne timove. Eliot, Enco, Mark, Erling, Ruben - dakle, u nekom trenutku ćemo verovatno morati da im omogućimo odmor“, izjavio je Mareska.

Ostaje da se vidi za koji sastav će se italijanski stručnjak odlučiti u prvenstvenom duelu protiv Ipsviča, a koga će sačuvati za utorak i okršaj sa ekipom koju sa klupe predvodi Marko Nikolić.

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Erling Haland Izvor: Instagram