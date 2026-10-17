DA LI ĆE MARKO NIKOLIĆ IMATI SREĆE?! Erling Haland možda propusti meč protiv AEK-a: "Moraćemo da..."
- Enco Mareska planira da odmori najopterećenije igrače Mančester sitija, među njima i Erlinga Halanda.
- Norveški napadač bi trebalo da propusti bar jedan od mečeva protiv Ipsviča i AEK-a.
- Ostaje da se vidi da li će Haland biti sačuvan za duel sa ekipom Marka Nikolića.
Trener Mančester sitija Enco Mareska planira da pruži predah svojim najopterećenijim fudbalerima, među kojima je i Erling Haland.
Pred Sitijem su dva meča na domaćem terenu u kratkom razmaku - danas dočekuju Ipsvič, dok već u utorak na "Etihad" stiže AEK. Izvesno je da će norveški napadač propustiti bar jedan od ova dva susreta kako bi svež dočekao nastavak sezone.
"U nekom trenutku ćemo verovatno morati da mu pružimo odmor, nekoliko slobodnih dana. O tome ne razmišljamo samo kada je u pitanju Haland, jer imamo igrače koji, na sreću ili žalost, igraju svaku utakmicu za nas, kao i sve utakmice za svoje nacionalne timove. Eliot, Enco, Mark, Erling, Ruben - dakle, u nekom trenutku ćemo verovatno morati da im omogućimo odmor“, izjavio je Mareska.
Ostaje da se vidi za koji sastav će se italijanski stručnjak odlučiti u prvenstvenom duelu protiv Ipsviča, a koga će sačuvati za utorak i okršaj sa ekipom koju sa klupe predvodi Marko Nikolić.
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