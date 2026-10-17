Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa ubedljivo su savladali Los Anđeles Lejkerse na svom parketu rezultatom 121:106 u poslednjoj proveri pred start nove NBA sezone. Još jedno sjajno izdanje u dresu pobedničkog tima prikazao je Nikola Jokić.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić i Luka Dončić Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Na konferenciji za medije posle utakmice, šef stručnog štaba Denvera Dejvid Adelman najviše je odgovarao upravo na pitanja o srpskom centru. Novinare je na samom početku interesovao njegov utisak o saradnji Jokića i Džamala Mareja.

- Video sam da su večeras bili baš fokusirani i da su bili spremni da igraju. Radite to u predsezoni, hoćete to da vidite u poslednjem meču pred početak sezone. Bilo je tu intenziteta, bilo je fokusa, dobro su radili na obe strane. Ti momci su zaista igrali kako treba večeras. Neke izgubljene lopte moramo da uklonimo, ali kada pogledate +/- za celo veče, morate da budete zadovoljni.

Adelman se potom posebno dotakao i Jokićevog učinka u defanzivi, naglasivši da se taj segment njegove igre često potcenjuje.

- Da, mislim da smo igrali agresivno na pik-en-rolu. A to je on, to je Jokić. Mora da drži loptu, da ne dopusti protivnicima da sve okrenu. To uvek kažem ljudima, dosta je potcenjem u tom smislu. Ima brze ruke. Mislim da su momci generalno dobro odradili posao kada je odbrana u pitanju. Pričali smo o tome pre meča. Molili smo se za to cele predsezone.

BONUS VIDEO: