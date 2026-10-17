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Majami je kao gost poražen od Orlanda u utakmici NBA predsezone koja je završena rezultatom 136:115.

Iako je ekipa iz Floride postigla više poena od protivnika u prvoj četvrtini, Orlando je lako stigao do ubedljive pobede.

Nikola Jović je u poraženom sastavu postigao 12 poena za 15 minuta u igri, uz šest skokova, jednu asistenciju, jednu blokadu i pogođena četiri šuta iz igre iz šest pokušaja, uključujući i dve pogođene trojke iz dva šuta.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija. Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia

Jović je na utakmicama predsezone pokazao da na njega može ozbiljnije da se računa u predstojećoj sezoni.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Jovića na utakmici Orlando - Majami:

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Orlando - Majami:

Bonus video: