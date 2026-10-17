Srpski košarkaš Bogoljub Marković je odigrao najbolju utakmicu u NBA predsezoni.
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OZBILJNO POVERENJE BOGOLJUBU I NAJBOLJA UTAKMICA U PREDSEZONI! Marković dobro iskoristio minute, ali...
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Bogoljub Marković, košarkaš Milvokija je u pobedi protiv Indijane u igri proveo nešto manje od 15 minuta.
Utakmica je završena pobedom Baksa rezultatom 128:127 nakon produžetka.
Marković je dobio ozbiljno poverenje trenera i saigrača što može da se zaključi zahvaljujući pogledu na statistiku. Nekadašnji košarkaš Mege je postigao sedam poena, ali ga šut nije najbolje služio. Pogodio je tri šuta iz igre iz 11 pokušaja, a od toga jednu trojku iz pet šuteva. Sa linije slobodnih bacanja je oba puta bio neprecizan.
Mladi srpski košarkaš u dresu Milvoki Baksa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Zabeležio je Bogoljub osam skokova i jednu izgubljenu loptu, a za vreme koje je proveo na terenu Milvoki je postigao tri poena više od protivnika.
Bila je ovo treća utakmica predsezone za Markovića i najbolje brojke.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice:
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