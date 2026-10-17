Marković je dobio ozbiljno poverenje trenera i saigrača što može da se zaključi zahvaljujući pogledu na statistiku. Nekadašnji košarkaš Mege je postigao sedam poena, ali ga šut nije najbolje služio. Pogodio je tri šuta iz igre iz 11 pokušaja, a od toga jednu trojku iz pet šuteva. Sa linije slobodnih bacanja je oba puta bio neprecizan.