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Simbol najvećih snova, neprolazne slave i košarkaške besmrtnosti stigao je u srce Beograda! Čuveni Larry O’Brien trofej, najprestižnije priznanje u svetu košarke, doputovao je u srpsku prestonicu, donoseći sa sobom deo magije najjače košarkaške lige na planeti. Uz podršku kompanije Mozzart, zvaničnog partnera NBA lige u Srbiji, Beograd je postao mesto susreta vrhunske košarke, velikih imena i nezaboravnih sportskih priča.

Legendarni trofej NBA lige u društvu košarkaških velikana Foto: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Poseban sjaj svečanom dočeku trofeja u prostoru Fondacije Mozzart dali su Vladimir Radmanović, Saša Pavlović i Nenad Krstić, nekadašnji NBA asovi koji su svojim igrama ostavili trag na najvećoj svetskoj košarkaškoj sceni. U društvu brojnih zvanica iz sveta sporta i medija, dočekan je trofej koji predstavlja krunu svake NBA sezone. On je simbol neprospavanih noći, odlučujućih šuteva, velikih preokreta i trenutaka u kojima se snovi pretvaraju u istoriju.

Legendarni trofej NBA lige u društvu košarkaških velikana Foto: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Upravo je veza evropske i američke košarke bila u fokusu panela „NBA i Evropa: Uticaj internacionalnih igrača i budućnost košarke“, održanog u prostoru Fondacije Mozzart. Radmanović, Pavlović i Krstić podelili su iskustva iz svojih bogatih karijera, prisetili se upečatljivih trenutaka sa parketa i otkrili kako izgleda život u ligi u kojoj se susreću najveći talenti, najviši standardi i neprestana težnja ka savršenstvu.

Legendarni trofej NBA lige u društvu košarkaških velikana Foto: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Dolazak čuvenog Larry O’Brien trofeja u Beograd predstavlja i nastavak saradnje kompanije Mozzart i NBA lige, koja ulazi u svoju treću godinu. Partnerstvo donosi jedinstvenu priliku domaćim ljubiteljima košarke da se približe svetu NBA spektakla i dožive atmosferu lige čije se utakmice prate na svim meridijanima.

NBA SPEKTAKL SE NASTAVLJA Ljubitelje košarke 16. i 17. oktobra očekuje velika dvodnevna NBA Fan Zona u Beo Shopping Centru, koja će doneti bogat sportski i zabavni program za sve generacije. U centru pažnje biće upravo čuveni Larry O’Brien trofej – simbol NBA šampionske krune, koji će posetioci imati priliku da vide izbliza i ovekoveče susret sa jednim od najprepoznatljivijih obeležja svetskog sporta.

Legendarni trofej NBA lige u društvu košarkaških velikana Foto: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Pored fotografisanja sa trofejom, posetioce očekuju 3x3 turniri za profesionalne i amaterske košarkaše, ekskluzivno druženje sa NBA legendom Vladimirom Radmanovićem, kao i brojni interaktivni sadržaji, nagradne igre i prateći sadržaji koji će NBA atmosferu približiti navijačima svih generacija.