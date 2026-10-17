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Fudbaler Arsenala Mikel Merino prisetio se dramatičnog događaja iz aprila 2017. godine, kada je izvršen napad na autobus sa igračima Borusije iz Dortmunda.

1/5 Vidi galeriju Mikel Merino, fudbalski reprezentativac Španije Foto: Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia, Jose Breton / Zuma Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Klupski autobus nemačkog tima napadnut je uoči četvrtfinalne utakmice Lige šampiona protiv Monaka. U neposrednoj blizini vozila eksplodirale su tri bombe, pri čemu je povređen španski štoper Mark Bartra, a meč je odložen za sutradan

Za ovaj napad na 14 godina zatvora osuđen je Sergej Vendergold. Njegov motiv bio je finansijski - želeo je da izazove smrt igrača kako bi oborio vrednost deonica kluba i ostvario profit.

Merino, koji je u to vreme imao 20 godina i nosio dres Borusije, osvrnuo se na trenutke koji su potresli fudbalski svet:

„Zapravo sam srećan što sam uopšte živ. Imao sam 20 godina i igrao sam za Borusiju kada su tri bombe eksplodirale pored našeg autobusa na putu do utakmice Lige šampiona“, prisetio se Merino.

Opisujući trenutke neposredno nakon eksplozije, dodao je:

„Čuo se zaglušujući prasak, a onda se sećam da se autobus gotovo prevrnuo. Pogledao sam iza sebe i video krv na podu i dim. Sećam se da sam kasnije te večeri bio u bolnici i čekao Marka Bartru, koji je imao teško posečen zglob.“

Spanac je otkrio i splet okolnosti koji mu je sačuvao zdravlje, pa i život, jer je spletom okolnosti promenio uobičajeno mesto sedenja:

„Tog dana sedište u autobusu na kojem sam često sedeo bilo je prazno. Noge su mi bile malo ukočene, a prednja sedišta mogla su da se preklope unazad. Zato sam, umesto svog uobičajenog mesta, izabrao drugo. To mi je verovatno spasilo život“, zaključio je Merino.

Mikel Merino iza sebe već ima jako zanimljivu životnu priču koju možete pročitati u nastavku teksta...

Životna priča Mikel Merino

Mnogi filmski blokbasteri bili su inspirisani stvarnim pričama tihih heroja.

Jednog dana, možda ćemo u bioskopima gledati film nastao kao omaž Mikelu Merinu, fudbalskom reprezentativcu Španije.

Ovaj tihi heroj, koga od milošte zovu "zlatna buba", Supermen je "Crvene furije". Tiho, nenametljivo, pojavi se iz drugog plana i nanese nenadoknadivu štetu rivalu i svoj tim digne na višu stepenicu.

Tako je 2024. godine 65 sekundi pre kraja produžetaka postigao gol protiv Nemačke u četvrfinalu Evropskog prvenstva. Tim selekotra Luisa de la Fuentea je kasnje osvojio Euro.

Protiv Portugala je bio tek šest minuta na terenu kada je u zaustavnom vremenu postigao gol vredan četvrfinala Svetskog prvenstva. Zanimljivo je da je gol postigao u danu kada je u Pamploni počela čuvena fijesta San Fermin.

Rođen u gradu poznatom po bikovima

Mikel Merino je rođen u Pamploni 22. juna 1996. godine. Grad najpoznatiji po čuvenoj trci sa bikovima, čuven je i po fudbalskom klubu Osasuna. A u tom klubu je igrao Anhel Merino, čovek koji je pre 33 godine postigao gol koji je ušao u anale kluba. Mikel je njegov sin, a tokom čitave karijere postoji ta dirljiva veza između oca i sina.

Ona se ogleda i u načinu proslave gola. Mikel pozira poput Supermena, a potom optrči krug oko korner zastavice. Baš onako kako je njegov otac proslavio čuveni gol. Takođe, prstima pokazuje slova M i L u čast svoje supruge Lole.

Mikel će jednog dana svom sinu Marku pričati zašto su njegov otac i njegov deda proslavljali golove na isti način. Marko je za sada suviše mlad da bi bilo šta shvatio. Pet od Marković osam nedelja života, Mikel je proveo u Americi. Teško da i poznaje svog sina.

Za Osasunu je odigrao 63 utakmice u dve sezone, pre nego je prešao u Borusiju iz Dortmunda. Nije se u gradu milionera previše naigrao, pa je otišao na pozajmicu u Njukasl.

Do sada je najveći trag ostavio u Real Sosijedadu, gde je proveo punih šest godina. Od 2024. godine je član Arsenala za koji je odigrao 50 utakmica i postigao 11 golova.

Sa Borusijom i Sosijedadom je osvojio kupove Nemačke, odnosno Španije.

Sa Arsenalom je prošle sezone osvojio Premije ligu i Liga kup, a tim je igrao i finale Lige šampiona. Nažalost, zbog teške povrede nije dao veliki doprinos ekipi ove sezone.

Nije trebalo da bude na Mundijalu

Upravo je zbog teške povrede bilo predviđeno da propusti Mundijal. Cela Španija se digla na noge nakon odluke selektora Luisa de la Fuentea da na spisak uvrsti Merina koji je operisan u februaru i bukvalno je četiri meseca bio bez utakmice.

Iako su mu davani promili da se oporavi na vreme za Mundijal, Merino je uspeo. I to, kako ističe, uz presudnu podršku svoje supruge Lole. Iako je bila trudna i očekivalo se rođenje njihovog deteta, prolazila je sa svojim suprugom kroz ceo period rehabilitacije i bodrila ga u trenucima krize.

Došao je na Mundijal ne baš previše spreman. Ali je došao sa verom. Uoči utakmice protiv Portugala saopštio je selektoru da oseća da je konačno 100 odsto spreman. I trud i žrtva su se isplatili šest minuta kasnije od ulaska u igru. Kasnije je Španija stigla do trofeja, a jedan od junaka je ponovo bio Merino koji je nokautirao Belgijance u finišu, da bikasnije imao zapaženu rolu i protiv Argentine.

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