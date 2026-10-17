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Bizliju ovo nije bio prvi izlet u borilačke vode, pošto se nedavno oprobao i u MMA borbi protiv Lensa Stivensona, gde se nije proslavio.

Na meču u Majamiju od starta se videla osetna prednost u visini i kilaži na strani Bizlija. Sama borba nije prštala od tehnike, obojica su prilično divlje zamahivali, ali je na kraju Bizli vezao par udaraca, pogodio Vesta i poslao ga direktno na pod.

Uspeo je i Vest na trenutak da uzdrma rivala sa nekoliko udaraca, pa se Bizli pogubio na nogama, ali je to bilo sve od njega.

Inače, oba košarkaša imaju dosta slične životne priče, solidne NBA karijere, epizode u inostranstvu i teške privatne drame.

Bizli je bio drugi pik na draftu 2008. odmah iza Derika Rouza i ogromna nada, ali nikada nije opravdao taj potencijal. Promenio je pregršt klubova (Minesota, Finiks, Hjuston, Milvoki, Njujork, Lejkersi) i igrao u Kini, dok su mu karijeru konstantno pratili skandali van terena.

1/7 Vidi galeriju Delonte Vest Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Profimedia

S druge strane, Vest je izabran 2004. kao 24. pik, a najdublji trag ostavio je u Bostonu, Klivlendu i Dalasu. Po završetku karijere doživeo je potpuni krah, bori se sa depresijom i zavisnošću, u jednom trenutku je postao i beskućnik, ali je uspeo da se iščupa i vrati u život.