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Utakmcia je rešena tek nakon produžetka, a sama završnica podseća na čuvenu utakmicu Cibona - Partizan u Zagrebu, kada je Dušan Kecman pogodio trojku sa celog terena za pobedu.

Bilo je 98:98 na 2,3 sekunde do kraja utkamice, a Tizona je imala aut na protivničkoj polovini. Pablo Ernandez se dobro kretao i uspeo je da se oslobodi čuvara i ostane sam ispod koša, pa je postigao lake poene, a kada je delovalo da će Tizona zabeležiti pobedu, usledio je šok.

Sander Holanders je primio loptu iz auta, uspeo je da šutne pored domaćeg košarkaša, a na iznenađenje svih prisutnih i da pogodi koš od tablu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: