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Ulaznice za predstojeći duel navijači mogu obezbediti već sada onlajn putem, dok će na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ prodaja ulaznica početi u nedelju, 18. oktobra.

Svi zainteresovani navijači koji žele da pruže podršku crveno-belima, karte mogu obezbediti ONLAJN putem, dok će na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ kupovina biti moguća sutra od 10 do 16 časova, od ponedeljka do srede u periodu od 10 do 18 sati, kao i u četvrtak od 12 časova pa sve do početka utakmice.

Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

Ulaznice za meč sa Kopenhagenom dostupne su po sledećim cenama:

Sever – 1.200 dinara
Istok – 2.200 dinara
Zapad – 2.600 dinara
Tribina „Siniša Mihajlović“ – 5.000 dinara

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