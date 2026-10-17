Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak, 22. oktobra od 18 časova i 45 minuta dočekati ekipu Kopenhagena u okviru drugog kola Lige konferencije.
Fudbal
VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA NAVIJAČE ZVEZDE! Evo kada i za koliko para će moći da se kupe karte za Kopenhagen!
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Ulaznice za predstojeći duel navijači mogu obezbediti već sada onlajn putem, dok će na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ prodaja ulaznica početi u nedelju, 18. oktobra.
Svi zainteresovani navijači koji žele da pruže podršku crveno-belima, karte mogu obezbediti ONLAJN putem, dok će na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ kupovina biti moguća sutra od 10 do 16 časova, od ponedeljka do srede u periodu od 10 do 18 sati, kao i u četvrtak od 12 časova pa sve do početka utakmice.
Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport
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Ulaznice za meč sa Kopenhagenom dostupne su po sledećim cenama:
Sever – 1.200 dinara
Istok – 2.200 dinara
Zapad – 2.600 dinara
Tribina „Siniša Mihajlović“ – 5.000 dinara
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