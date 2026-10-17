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Đuzepe Meaca je ostao upamćen kao jedan od najboljih napadača u svetu između dva rata.

Bio je umetnik driblinga. Najveće zadovoljstvo mu je bilo da predribla golmana i da sa loptom uđe u gol. Zbog svega što je učinio za fudbal, gradski stadion u Milanu je 1979. godine dobio njegovo ime.

Na fudbalskoj sceni se pojavio kao 17-godišnjak u dresu Ambrosiane (Intera). Dva puta je bio prvak Italije (1930, 1938), jednom pobednik kupa Italije 1939.

Zbog slabe cirkulacije krvi u nozi, godinu dana je pauzirao (1940.), va onda se vratio i igrao za Milan (1941-1942). Nastavio je u Juventusu (1942 - 1943). Do kraja rata je igrao nezvanične utakmice za Vareze, a u sezoni 1945 - 1946 obukao je dres Atalante iz Bergama.

1/5 Vidi galeriju Đuzepe Meaca Foto: STAFF / AFP / Profimedia, Printskrin

Kada je Interu zapretilo ispadanje iz Prve lige postao je igrač–trener. Odigrao je 17 utakmica, postigao dva gola i spasao Inter.

Tri puta je bio najbolji strelac prvenstva Italije (1930, 1936, 1938).

U reprezentaciji Italije je debitovao 1930., na utakmici protiv reprezentacije Švajcarske 4:2 (strelac dva gola), a oprostio se 1939. utakmicom protiv Finske (3:2). Ukupno je za reprezentaciju odigrao 53 utakmice i postigao 33 gola.

Učestvovao je na dva Svetska prvenstva 1934 i 1938, na kojima je Italija bila prvak sveta.

U jednom trenutku (1952 - 1953) je bio pomoćnik selektora Karlina Berete, ali su posle samo dve pobede u osam utakmica obojica smenjeni.

Majka sakrivala cipele i terala ga da radi

Majka Đuzepea Meace, koja je sina terala da radi u porodičnoj mesari morala je da mu skriva cipele da ne bi "gubio vreme" na livadi.

Nije time ništa postigla, pošto je Pepino u uličnoj ekipi detinjastog naziva "Maestri Kampionezi" naučio da igra bosonog! Tek kada je napunio 12 godina dozvolila mu je da počne da trenira u klubu Glorija, gde mu je jedan navijač nedugo potom kupio prvi pravi par kopački.

Meacin zaštitni znak je bio da uzme loptu na sredini terena, da preševa celu odbranu, da dođe ispred golmana, da ga zatim izazove kao matador, da onda lažira šut i potom ga predribla, i da konačno ležerno plasira loptu u mrežu. U Italiji, "gol ala Meaca" i "finte ala Meaca" je uobičajena fraza za pogodak do kojeg je došlo nakon serije driblinga i varki, a koristi se i izraz "ad invito" za izazivanje golmana.

Iz bordela išao na utakmice

I dan danas kruže priče da je popularni Pepino pre utakmice redovno posećivao "dame noći" kako bi bio spremniji za nastupe.

"Meaca je bio velik, nepobediv, čak i kada bi povremeno ušao u strašne krize, izazvane intenzivnim seksualnim životom i strašću prema fudbalu. Kada bi na terenu uzeo loptu, činio je stvari zbog kojih bi ceo stadion zinuo razjapljenih usta", pričao je Pepino Prisko, nekadašnji potpredsednik Intera.

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