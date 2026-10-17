Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina plasirao se u finale mastersa u Šangaju.
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TOTALNI ŠOK U ŠANGAJU! Zverev izgubio u polufinalu!
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Španac je posle tri seta pobedio drugog tenisera sveta Nemca Aleksandera Zvereva 5:7, 6:4, 6:3.Davidovič Fokina, 26. igrač na ATP, listi obedio je dva sata i četiri minuta.
Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
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Davidovič Fokina je dva puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.
On će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Hodar-Medvedev.
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