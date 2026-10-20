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Milan Momčilović i Nikola Kusturica našli su se na listi od 18 košarkaša sa američkih koledža koji bi u sezoni 2026/27. trebalo da zarade više od Lebrona Džejmsa! Legendarni as Filadelfije imaće platu od 3,8 miliona dolara, dok će primanja mladih košarkaških talenata premašiti tu cifru.

Nova sezona NBA lige donosi i jednu neverovatnu finansijsku priču! Dok se ljubitelji košarke spremaju za nove duele najvećih zvezda, pažnju je privukao podatak da bi čak 18 igrača iz NCAA sistema moglo da zaradi više od jednog od najboljih košarkaša svih vremena.

Prema pisanju portala "Sportando", koji se poziva na informacije lista "The Athletic", najmanje 18 košarkaša sa američkih koledža trebalo bi da dobije najmanje 3,9 miliona dolara tokom sezone 2026/27. To je više od 3,8 miliona dolara, koliko bi Lebron trebalo da zaradi igrajući za Filadelfiju u svojoj 24. NBA sezoni.

A ono što posebno privlači pažnju srpske javnosti jeste činjenica da su se na ovom spisku našla i dvojica naših košarkaša!

Momčilović i Kusturica među najplaćenijima

Milan Momčilović i Nikola Kusturica imena su koja se izdvajaju na listi koja pokazuje koliko se finansijska slika američke koledž košarke promenila poslednjih godina.

1/5 Vidi galeriju Talentovani košarkaš srpskog porekla - Milan Momčilović Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Momčilović je dobio veliku pažnju američkih medija nakon odluke da nastavi karijeru na koledžu Kentakiju, a prema izveštajima o njegovom NIL ugovoru, vrednost dogovora iznosi oko šest miliona dolara.

Kusturica se, s druge strane, našao u centru pažnje zbog navoda o izuzetno unosnoj ponudi UCLA. Ipak, oko iznosa njegovog potencijalnog ugovora pojavile su se oprečne informacije, pa te cifre treba uzeti sa rezervom.

Lebronova plata manja od zarade 18 koledž igrača

Na listi koju prenosi "Sportando" nalazi se ukupno 18 košarkaša, a među njima su i neka od najzvučnijih imena američke koledž košarke. Najveća zarada mogla bi da pripadne Tomasu Houu sa Floride, čija bi primanja mogla da premaše čak 10 miliona dolara za jednu sezonu.

Na spisku su, između ostalih, Aiden Šerel, Dejvid Panč, Flori Bidunga, Džekson Šeldon, Džon Blekvel, Džuke Haris, Masamba Diop, Milan Momčilović i Nikola Kusturica.

Ovakve cifre pokazuju koliko je novac promenio NCAA košarku. Univerziteti i njihovi programi sada se nadmeću za najveće talente, a finansijske ponude mogu da budu dovoljno primamljive da igrači odlože odlazak u NBA.

1/5 Vidi galeriju Lebron na predstavljanju u Filadelfiji Foto: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Nova era košarke donosi neverovatne cifre

Važno je naglasiti da se u slučaju koledž igrača ne radi o klasičnim NBA platama, već o primanjima kroz NIL ugovore i druge oblike naknada povezane sa njihovim imenom, likom i nastupima u koledž sistemu.

Ipak, poređenje sa Lebronom Džejmsom dovoljno govori o razmerama promena. Čovek koji je decenijama bio simbol vrhunske košarke i ogromnih ugovora sada bi, kada se posmatra isključivo zarada od igranja, mogao da bude iza čak 18 košarkaša koji još nastupaju na američkim koledžima.

A za srpsku košarku posebno je zanimljivo što se među njima nalaze Momčilović i Kusturica - dvojica igrača čija će se karijera u narednom periodu pažljivo pratiti.