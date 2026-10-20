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Saga oko Kristijana Ronalda i njegovog napuštanja kampa reprezentacije dobila je epilog!

Disciplinski organi Fudbalskog saveza Portugalije suspendovali su ga na 30 dana i izrekli mu novčanu kaznu od svega 255 evra zbog napuštanja reprezentativnog kampa pred utakmicu sa Danskom.

I dok bi za mnoge fudbalere ovakva sankcija predstavljala ozbiljan udarac, iznos od 255 evra za jednog od najplaćenijih igrača na svetu zvuči gotovo simbolično. Ipak, iza čitavog slučaja krije se ozbiljan sukob koji je uzdrmao portugalsku reprezentaciju.

Sukob sa selektorom

Prema pisanju portugalskih medija, problemi su počeli nakon utakmice sa Norveškom, kada Ronaldo nije dobio priliku da zaigra, iako je, prema njegovim tvrdnjama, postojao dogovor sa selektorom Žoržom Žezusom o njegovoj ulozi u timu.

Ronaldo je smatrao da mu je obećano da će dobiti određenu minutažu, ali je ostao na klupi. Selektor je negirao da je postojao čvrst dogovor, a tenzije su dodatno porasle uoči narednog duela.

Kapiten Portugalije potom je napustio kamp u Danskoj, čime je otvoren disciplinski postupak. Njegov potez izazvao je veliku pažnju javnosti, a budućnost odnosa između iskusnog napadača i selektora postala je jedna od glavnih tema u portugalskom fudbalu.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ronaldo priznao grešku

Ipak, priča je dobila novi obrt kada je Ronaldo preuzeo odgovornost za svoj postupak. Portugalski mediji navode da se izvinio saigračima i navijačima i poručio da njegov status kapitena ne sme da bude opravdanje za kršenje pravila.

"Nisam bilo koji igrač, ja sam kapiten ekipe i to predstavlja otežavajuću okolnost. Već sam se izvinio, ali znam da postupci moraju da imaju posledice", poručio je Ronaldo u izjavi koju prenose mediji.

Njegovo priznanje i izvinjenje uzeti su u obzir prilikom određivanja kazne, kao i činjenica da ranije nije imao disciplinske prekršaje. Ronaldo je, prema izveštajima iz Portugalije, prihvatio da snosi posledice, ali nije potvrđeno da je lično predložio baš kaznu od 30 dana i 255 evra.

Povratak već u novembru?

Kazna je formalno izrečena na 30 dana, ali je Ronaldo deo tog perioda već odslužio tokom privremene suspenzije. Zbog toga bi mogao da bude dostupan za naredne utakmice Portugalije u novembru, protiv Danske i Velsa.

Konačna odluka o njegovom povratku u tim ipak ostaje na selektoru Žoržu Žezusu.

Predsednik Fudbalskog saveza Portugalije Pedro Proensa ranije je poručio da postoji želja da se situacija reši i da se Ronaldo vrati u reprezentaciju.

Sada ostaje da se vidi da li će se kapiten i selektor pomiriti i ostaviti nesuglasice iza sebe. Jedno je sigurno – slučaj koji je počeo kao sukob oko minutaže prerastao je u jednu od najvećih priča portugalskog fudbala.