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Neumoljivi tempo modernog profesionalnog tenisa praktično ne ostavlja prostor za fizičku ranjivost. Svake nedelje se od sportista očekuje da pokažu vrhunsku biomehaničku efikasnost, sprintajući preko tvrdih terena i izdržavajući brutalne višečasovne borbe, uz održavanje potpune emocionalne smirenosti.

Međutim, za nemačku igračicu Evu Lis, neodrživa priroda tog očekivanja dostigla je definitivnu tačku preloma tokom njene nedavne predaje meča protiv Ksinran Sun na VTA 1000 turniru u Pekingu.

1/6 Vidi galeriju Eva Lis Foto: Leco Viana / Zuma Press / Profimedia, Instagram

Njena odluka da zvanično prekine sezonu 2026. odmah nakon toga nije bila impulsivna reakcija na jedan loš dan na terenu.

Umesto toga, označila je završetak duboko iscrpljujuće, višegodišnje borbe protiv protivnika koga nijedan režim treninga ne može zaista eliminisati: spondiloartritis.

"Bila je to jedna od najtežih godina u mom životu, kako na terenu tako i van njega. Bilo je frustrirajuće, iscrpljujuće i ponekad veoma teško prihvatiti, posebno kada toliko naporno radite za nešto, a vaše telo i um jednostavno ne sarađuju. Posle više od šest godina, odlučili smo da promenimo moj tretman. To je veliko prilagođavanje, nešto što će potrajati, ali se nadam da je to korak u pravom smeru. Budite ljubazni i ne sudite tako brzo. Nikada zapravo ne znate šta se dešava iza kulisa“, napisala je, takođe zahvaljujući na podršci koju je dobila tokom ovih izazovnih meseci“, dodala je.

Dijagnostikovano pre više od šest godina, ovo hronično autoimuno stanje izaziva tešku upalu, ukočenost zglobova i nepredvidive bolove u kičmi. U sportu koji definišu nagli bočni ubrzanja, eksplozivni obrtni moment rotacije trupa i iscrpljujući rasporedi putovanja, takmičenje sa aktivnom inflamatornom bolešću zahteva izuzetan nivo tolerancije na fizički bol. Pa ipak, kako je Lis otvoreno otkrila svojim pratiocima, čak i najdisciplinovaniji sportski način razmišljanja na kraju se sudara sa fiziološkom stvarnošću.

Nakon godina suočavanja sa bolešću dok su pokušavali da održe korak sa turnejom, Lis i njen medicinski tim doneli su ključnu odluku da potpuno revidiraju njen protokol lečenja. Pošto prilagođavanje novom farmaceutskom ili terapijskom režimu zahteva vreme, odmor i minimalan fizički stres, odustajanje od turneje postalo je medicinska nužnost, a ne karijerni izbor.

Nemačka teniserka ne privlači samo pažnju na terenu, već i van njega.

Zanosna igračica bujnog dekoltea nedavno se našla na Oktobarfestu u Minhenu, gde je pozirala u tradicionalnoj bavarskoj nošći sa kriglom piva, izbacujući dekolte u prvi plan.