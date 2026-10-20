Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Velika tragedija dogodila se tokom trke "Plava Laguna Ironman 70.3" u Poreču, gde je jedan od učesnika preminuo nakon što mu je pozlilo tokom plivačkog dela takmičenja.

Nesreća se dogodila u nedelju, 18. oktobra, a tužnu vest potvrdili su i organizatori trke. Uprkos pruženoj medicinskoj pomoći, takmičaru nije bilo spasa.

Organizatori potvrdili tragičnu vest

"S velikom tugom potvrđujemo da je preminuo jedan od takmičara koji je učestvovao na trci IRONMAN 70.3 Poreč. Izražavamo iskreno saučešće porodici i prijateljima preminulog sportiste", navedeno je u saopštenju organizatora.

Prema izveštajima hrvatskih medija, takmičaru je pozlilo dok je bio u moru, tokom prve discipline zahtevnog triatlona. Za sada nisu objavljeni njegovo ime i prezime, niti zvaničan uzrok smrti.

Više od 2.000 takmičara na trci

Ovogodišnje izdanje trke okupilo je oko 2.200 učesnika. Ironman 70.3 spada među zahtevna triatlonska takmičenja i obuhvata 1,9 kilometara plivanja, 90 kilometara vožnje bicikla i 21,1 kilometar trčanja.

Dok su se takmičari pripremali za sportski izazov, trku je obeležila vest koja je bacila senku na čitav događaj.

Okolnosti tragedije i identitet preminulog takmičara nisu dodatno razjašnjeni u dostupnim izveštajima.