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Kristijano Ronaldo je, u jeku skandala zbog napuštanja reprezentacije, ušao u sukob sa poznatim voditeljem Sajmonom Džordanom.

Džordan je u svojoj emisiji na "Talksportu" ugostio čuvenog novinara Pirsa Morgana, jednog od najboljih Ronaldovih prijatelja.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Morgan je prilikom gostovanja preneo poruku koju je Kristijano uputio voditelju.

"Želim da vam prenesem jednu veselu poruku. Poslao sam Kristijanu Ronaldu snimak mog gostovanja kod Sajmona Džordana, a on mi je odgovorio: "Poruči tom plavom tipu da prestane s botoksom, izgleda kao jabuka", preneo je Morgan poruku Ronalda.

Džordan mu je odgovorio: "Nemaš nikakav kredibilitet, Pirse. Niko više ne želi da sluša tvoje ulizivanje Ronaldu samo zato što misliš da ti je prijatelj. A što se tiče botoksa, voleo bih da ga koristim, iskreno mislim da je to prilično laskavo".