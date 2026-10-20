KRISTIJANO RONALDO UDARIO NA VODITELJA: "Prestani s botoksom, ličiš na jabuku"
Kristijano Ronaldo je, u jeku skandala zbog napuštanja reprezentacije, ušao u sukob sa poznatim voditeljem Sajmonom Džordanom.
Džordan je u svojoj emisiji na "Talksportu" ugostio čuvenog novinara Pirsa Morgana, jednog od najboljih Ronaldovih prijatelja.
Morgan je prilikom gostovanja preneo poruku koju je Kristijano uputio voditelju.
"Želim da vam prenesem jednu veselu poruku. Poslao sam Kristijanu Ronaldu snimak mog gostovanja kod Sajmona Džordana, a on mi je odgovorio: "Poruči tom plavom tipu da prestane s botoksom, izgleda kao jabuka", preneo je Morgan poruku Ronalda.
Džordan mu je odgovorio: "Nemaš nikakav kredibilitet, Pirse. Niko više ne želi da sluša tvoje ulizivanje Ronaldu samo zato što misliš da ti je prijatelj. A što se tiče botoksa, voleo bih da ga koristim, iskreno mislim da je to prilično laskavo".