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Liga šampiona nastavlja se utakmicama trećeg kola, a već u utorak i sredu očekuju nas pravi fudbalski spektakli.

U centru pažnje biće sudari evropskih velikana - Pari Sen Žermen dočekaće Barselonu, dok će Arsenal, prošlosezonski finalista, gostovati moćnom Bajernu u Minhenu!

Program u utorak, 20. oktobra, otvoriće dva susreta od 18.45 časova. Sabah će ugostiti Borusiju Dortmund, dok će Fenerbahče u Istanbulu odmeriti snage sa Slavijom iz Praga.

Glavni spektakl počinje od 21 sat, kada će na teren izaći brojni evropski velikani.

PSŽ i Barselona igraće derbi večeri, a ljubitelje fudbala očekuju i dueli:

Mančester siti - AEK Atina

Liverpul - Viljareal

Štutgart – Atletiko Madrid

Napoli - Bode

Roma - Slovan Bratislava

Porto - PSV.

1/6 Vidi galeriju FK Barselona Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Uzbuđenja se nastavljaju i u sredu!

Od 18.45 časova na programu su utakmice Komo – Mančester junajted i Lil – Galatasaraj, dok će večernji termin od 21 sat doneti još nekoliko velikih okršaja.

U centru pažnje biće duel Bajerna i Arsenala, u kojem će londonski klub pokušati da nastavi pobednički niz, ali i susret Real Madrid – Lajpcig. Istovremeno, snage će odmeriti Inter i Šahtjor, Aston Vila i Viking, Sporting Lisabon i LASK, Betis i Fejenord, kao i Klub Briž i Lans.

Borba za vrh već se zahuktava! Posle dva odigrana kola, maksimalnih šest bodova osvojili su PSŽ, Barselona, Aston Vila, Štutgart, Liverpul, Sporting, Arsenal, Real Madrid i Betis. Treće kolo moglo bi dodatno da zakomplikuje borbu za što bolju poziciju i donese prve ozbiljne promene na tabeli.

Pred nama su dva dana vrhunskog fudbala, veliki derbiji i prilika da evropski velikani pokažu ko je spreman za najviše domete u elitnom takmičenju!