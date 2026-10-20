LIGA ŠAMPIONA GORI! Gledaćemo SUDARE GIGANATA: Barselona ide na megdan šampionu Evrope, a Arsenal čeka PAKAO u Minhenu!
- Liga šampiona nastavlja se trećim kolom, a u utorak su u centru pažnje dueli PSŽ - Barselona i Fenerbahče - Slavija Prag.
- U sredu igraju Bajern i Arsenal, uz još nekoliko važnih mečeva, među kojima su Real Madrid - Lajpcig i Inter - Šahtjor.
- Posle dva kola maksimalan učinak imaju PSŽ, Barselona, Aston Vila, Štutgart, Liverpul, Sporting, Arsenal, Real Madrid i Betis.
Liga šampiona nastavlja se utakmicama trećeg kola, a već u utorak i sredu očekuju nas pravi fudbalski spektakli.
U centru pažnje biće sudari evropskih velikana - Pari Sen Žermen dočekaće Barselonu, dok će Arsenal, prošlosezonski finalista, gostovati moćnom Bajernu u Minhenu!
Program u utorak, 20. oktobra, otvoriće dva susreta od 18.45 časova. Sabah će ugostiti Borusiju Dortmund, dok će Fenerbahče u Istanbulu odmeriti snage sa Slavijom iz Praga.
Glavni spektakl počinje od 21 sat, kada će na teren izaći brojni evropski velikani.
PSŽ i Barselona igraće derbi večeri, a ljubitelje fudbala očekuju i dueli:
Mančester siti - AEK Atina
Liverpul - Viljareal
Štutgart – Atletiko Madrid
Napoli - Bode
Roma - Slovan Bratislava
Porto - PSV.
Uzbuđenja se nastavljaju i u sredu!
Od 18.45 časova na programu su utakmice Komo – Mančester junajted i Lil – Galatasaraj, dok će večernji termin od 21 sat doneti još nekoliko velikih okršaja.
U centru pažnje biće duel Bajerna i Arsenala, u kojem će londonski klub pokušati da nastavi pobednički niz, ali i susret Real Madrid – Lajpcig. Istovremeno, snage će odmeriti Inter i Šahtjor, Aston Vila i Viking, Sporting Lisabon i LASK, Betis i Fejenord, kao i Klub Briž i Lans.
Borba za vrh već se zahuktava! Posle dva odigrana kola, maksimalnih šest bodova osvojili su PSŽ, Barselona, Aston Vila, Štutgart, Liverpul, Sporting, Arsenal, Real Madrid i Betis. Treće kolo moglo bi dodatno da zakomplikuje borbu za što bolju poziciju i donese prve ozbiljne promene na tabeli.
Pred nama su dva dana vrhunskog fudbala, veliki derbiji i prilika da evropski velikani pokažu ko je spreman za najviše domete u elitnom takmičenju!