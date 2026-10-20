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Selektorka ženske fudbalske reprezentacije Engleske Sarina Vigman produžila je ugovor sa Fudbalskim savezom Engleske (FA) do Evropskog prvenstva 2029. godine, saopštio je danas FA.

Holandska trenerka, koja će kasnije ovog meseca napuniti 57 godina, predvodila je Englesku do druge uzastopne titule prvaka Evrope 2025. godine, a sa reprezentacijom je stigla i do finala Svetskog prvenstva 2023.

Njen prethodni ugovor isticao je posle Svetskog prvenstva 2027. godine, koje će se održati u Brazilu.

"Veoma sam srećna što mogu da nastavim rad sa ovom ekipom i ne mogu da zamislim bolji posao u fudbalu. Ipak, svi koji me poznaju znaju da su mi trenutno Svetsko prvenstvo i pomoć ovoj ekipi da ostvari svoj potencijal u narednim godinama apsolutni prioriteti", izjavila je Vigman.

Engleska će pokušati da plasman na Svetsko prvenstvo obezbedi u dvomeču baraža protiv Ukrajine. Revanš je zakazan za 5. decembar na stadionu Vembli.

Vigman je selektorka Engleske od 2021. godine, a tokom trenerske karijere stigla je do pet uzastopnih finala velikih reprezentativnih takmičenja. Pre dolaska u Englesku, sa selekcijom Holandije osvojila je Evropsko prvenstvo 2017. godine.

Izvršni direktor Fudbalskog saveza Engleske Mark Bulingam istakao je da je Vigman ostvarila izuzetne rezultate na velikim takmičenjima i izrazio zadovoljstvo nastavkom saradnje.

"Pamtićemo trofeje i nezaboravne trenutke koje nam je donela, ali ona je već usmerena ka budućnosti. Nema bolje osobe da predvodi Lavice na naredna dva velika takmičenja", rekao je Bulingam.

Beta