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Stefan Jović konačno bi mogao da se vrati na parket posle višemesečne pauze zbog povrede! Iskusni srpski plejmejker otputovao je sa ekipom Arisa u Nemačku, gde grčki klub očekuje duel Evrokupa protiv Rostoka.

Jović je ovog leta stigao u Solun iz Bajerna kao veliko pojačanje, ali još nije debitovao u žutom dresu, pošto su ga problemi sa povredama sprečili da zaigra. Poslednji meč odigrao je 15. februara za minhenski klub.

1/7 Vidi galeriju Stefan Jović Foto: Profimedia, SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema navodima grčkih medija, srpski reprezentativac sada je blizu povratka na teren, a putovanje sa ekipom u Nemačku donosi nadu da bi uskoro mogao da upiše prve minute u dresu novog kluba.

Tokom bogate karijere Jović je nastupao za Slogu iz Kraljeva, Radnički iz Kragujevca, Crvenu zvezdu, Himki, Panatinaikos, Saragosu, Valensiju i Bajern, pre nego što je ovog leta stigao u Aris.

Dugogodišnji reprezentativac Srbije sada se nada da će konačno ostaviti povrede iza sebe i pomoći ekipi iz Soluna u nastavku sezone.

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