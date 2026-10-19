VRAĆA SE STEFAN JOVIĆ? Bivši plej Crvene zvezde pred povratkom!
Stefan Jović konačno bi mogao da se vrati na parket posle višemesečne pauze zbog povrede! Iskusni srpski plejmejker otputovao je sa ekipom Arisa u Nemačku, gde grčki klub očekuje duel Evrokupa protiv Rostoka.
Jović je ovog leta stigao u Solun iz Bajerna kao veliko pojačanje, ali još nije debitovao u žutom dresu, pošto su ga problemi sa povredama sprečili da zaigra. Poslednji meč odigrao je 15. februara za minhenski klub.
Prema navodima grčkih medija, srpski reprezentativac sada je blizu povratka na teren, a putovanje sa ekipom u Nemačku donosi nadu da bi uskoro mogao da upiše prve minute u dresu novog kluba.
Tokom bogate karijere Jović je nastupao za Slogu iz Kraljeva, Radnički iz Kragujevca, Crvenu zvezdu, Himki, Panatinaikos, Saragosu, Valensiju i Bajern, pre nego što je ovog leta stigao u Aris.
Dugogodišnji reprezentativac Srbije sada se nada da će konačno ostaviti povrede iza sebe i pomoći ekipi iz Soluna u nastavku sezone.
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