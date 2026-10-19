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Mitar Bošnjaković, nekadašnji košarkaš Partizana i Real Madrida, postao je novi klijent Miška Ražnatovića, jednog od najpoznatijih košarkaških agenata na ovim prostorima.

Mladi srpski košarkaš ovog leta završio je saradnju sa crno-belima, pošto nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu u timu iz Humske. Iako je u Partizan stigao kao veliki talenat iz Real Madrida, još nije pronašao novu sredinu u kojoj će nastaviti karijeru.

1/4 Vidi galeriju Mitar Bošnjaković Foto: Igokea / Marija Vuruna, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Bošnjaković je, međutim, imao uspešno leto na reprezentativnom planu. Nastupajući za selekciju Srbije do 20 godina, osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu, a dobre partije predstavljaju važan korak u njegovom daljem razvoju.

Vest o saradnji sa mladim košarkašem potvrdio je i Miško Ražnatović.

- Mitar Bošnjaković, bivši igrač Real Madrida i Partizana, dečko rođen 2006. godine, naš je novi klijent! Imao je veoma uspešno leto sa reprezentacijom Srbije do 20 godina, gde je osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu - poručio je poznati agent.

Ostaje da se vidi gde će Bošnjaković nastaviti karijeru i dobiti priliku da pokaže potencijal zbog kojeg je svojevremeno stigao u Real Madrid, a potom i u Partizan.

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