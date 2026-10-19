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Fudbaleri Hetafea odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Rajo Valjekana, u utakmici devetog kola španskog prvenstva.

Rajo Valjekano je poveo golom Alvara Garsije u 11. minutu, a izjednačio je Martin Satrijano u 56. minutu.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

 Domaći su od 28. minuta igrali sa desetoricom, pošto je Džene dobio crveni karton.

Obe ekipe imaju po devet bodova Rajo Valjekano je 13. na tabeli uz utakmicu manje, a Hetafe zauzima 14. mesto.

U sledećem kolu Rajo Valjekano će dočkati Elče, a Hetafe će u Bilbau igrati protiv Atletika.

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