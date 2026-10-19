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Liverpul se suočava sa novim problemima sa povredama uoči nastavka sezone, pošto će Džeremi Frimpong i Dominik Soboslaj morati da sačekaju na potpuni oporavak. Situacija sa holandskim fudbalerom posebno zabrinjava, jer bi zbog nove povrede mišića mogao da bude van terena do reprezentativne pauze.

Obojica su se povredila tokom pobede nad Brentfordom (2:1) u Premijer ligi, a trener Andoni Iraola potvrdio je da Frimpong ima novi problem sa mišićem.

1/4 Vidi galeriju Mohamed Salah - povreda na meču Liverpul - Kristal Palas Foto: Paul Greenwood / Shutterstock Editorial / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, News Images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Frimpong ima novu povredu mišića. Teško je predvideti koliko će trajati oporavak, ali biće teško da se vrati pre reprezentativne pauze - poručio je Iraola uoči duela sa Viljarealom u Ligi šampiona.

Nešto bolja situacija je sa Soboslajem, koji je obnovio problem sa zadnjom ložom. Ipak, povreda se, prema dostupnim informacijama, nije pogoršala. Mađarski reprezentativac ove sezone postigao je tri gola na osam utakmica u svim takmičenjima i predstavlja važan deo ekipe.

Problemi sa povredama dodatno komplikuju situaciju u Liverpulu, pošto su van stroja i Ugo Ekitike, Konor Bredli i Đovani Leoni.

Crveni u duel sa Viljarealom ulaze posle dve pobede u prva dva kola Lige šampiona, dok u Premijer ligi imaju 12 bodova iz sedam utakmica. Ostaje da se vidi koliko će izostanci uticati na rezultate ekipe u narednom periodu.

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