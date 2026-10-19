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Fudbaleri Totenhema pobedili su večeras na svom terenu u Londonu Koventri 3:1, u utakmici sedmog kola i ostvarili prvu pobedu u Premijer ligi ove sezone.

Totenhem je poveo u 21. minutu golom Džejmsa Medisona, a izjednačio je Džek Rudoni u 49.

Prednost londonskoj ekipi obezbedio je Omar Marmuš pogotkom u 58. minutu. Egipatski fudbaler izašao je iz igre u završnici zbog povrede.

1/10 Vidi galeriju Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Konačan rezultat postavio je Ben Dejvis u šestom minutu nadoknade vremena.

Posle 526 dana u ekipu Totenhema vratio se Dejan Kuluševski, koji je ušao u igru u 87. minutu umesto Mohameda Kudusa.

Totenhem je ostvario prvu pobedu u ligi ove sezone, a Koventri je prekinuo niz od dve pobede.

Obe ekipe imaju po šest bodova, Totenhem je preskočio Koventri i sada je 16. na tabeli.

U sledećem kolu Totenhem će igrati na Stanford Bridžu protiv Čelsija, a Koventri će dočekati Fulam.