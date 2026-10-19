ČUDO SE DESILO: Prva pobeda Totenhema u Premijer ligi ove sezone
Fudbaleri Totenhema pobedili su večeras na svom terenu u Londonu Koventri 3:1, u utakmici sedmog kola i ostvarili prvu pobedu u Premijer ligi ove sezone.
Totenhem je poveo u 21. minutu golom Džejmsa Medisona, a izjednačio je Džek Rudoni u 49.
Prednost londonskoj ekipi obezbedio je Omar Marmuš pogotkom u 58. minutu. Egipatski fudbaler izašao je iz igre u završnici zbog povrede.
Konačan rezultat postavio je Ben Dejvis u šestom minutu nadoknade vremena.
Posle 526 dana u ekipu Totenhema vratio se Dejan Kuluševski, koji je ušao u igru u 87. minutu umesto Mohameda Kudusa.
Totenhem je ostvario prvu pobedu u ligi ove sezone, a Koventri je prekinuo niz od dve pobede.
Obe ekipe imaju po šest bodova, Totenhem je preskočio Koventri i sada je 16. na tabeli.
U sledećem kolu Totenhem će igrati na Stanford Bridžu protiv Čelsija, a Koventri će dočekati Fulam.