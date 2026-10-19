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Fudbaleri Torina pobedili su večeras na gostujućem terenu Parmu 3:0, u utakmici sedmog kola Serije A.

Dvostruki strelac bio je Đovani Simeone, koji je postigao golove u četvrtom i 69. minutu, a pogodak je postigao i Če Adams u 24. minutu.

1/13 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Torino je ostvario treću pobedu u ligi i ima 10 bodova na 10. mestu na tabeli.

Parma je pretrpela peti poraz i pretposlednja je sa četiri boda.

U sledećem kolu Torino će dočekati Moncu, a Parma će u Rimu igrati protiv Lacija.

Ranije danas Monca je na svom terenu pobedila Kaljari 4:0.