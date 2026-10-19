Slušaj vest

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) suspendovala je selektora reprezentacije Egipta Hosama Hasana na tri utakmice zbog nesportskog ponašanja i izjava posle poraza od Argentine i eliminacije ekipe u osmini finala Svetskog prvenstva.

Na tri utakmice suspendovan je i selektorov brat Ibrahim Hasan, koji je tim menadžer reprezentacije, dok je reprezentativac Mostafa Ziko suspendovan na pet utakmica zbog učešća u incidentima posle utakmice protiv Argentine.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Egipat je vodio 2:0 protiv Argentine, ali je izgubio 2:3 u osmini finala Svetskog prvenstva, 7. jula.

Posle utakmice članovi egipatske reprezentacije bili su besni na sudiju, koga su optužili za pristrasnost.

Selektor Hasan je na konferenciji za medije iznosio političke komentare, uz tvrdnje da Argentina ima povlašćen tretman zbog statusa aktuelnog svetskog šampiona, ali i komercijalnih interesa.

On je ocenio da načela fer-pleja nisu poštovana i da su spoljni faktori nedozvoljeno uticali na ishod susreta. Takođe na kraju utakmice gestikulirao je prema sudiji, a pokazao je i znak sa porukom "Ne rasizmu".

Ziko je rekao da je turnir namešten i optužio je sudije da su namerno obezvredile trud egipatskog naroda.

Zbog suspenzije selektor će propustiti obe utakmice protiv Malavija u novembru u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija, kao i duel protiv Angole u martu.

Krilni napadač Ziko neće moći da nastupa za reprezentaciju do juna 2027. godine. Kako su preneli francuski mediji, Fudbalski savez Egipta prethodno je pokušao da odbrani trojicu kažnjenih, dostavljajući pravna obrazloženja njihovog ponašanja.

Međutim, Disciplinska komisija procenila je da su njihove izjave i postupci dovoljno ozbiljni da opravdaju višemesečne suspenzije, koje će imati veliki uticaj na egipatsku reprezentaciju.