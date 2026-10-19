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Nova sezona Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) počinje u utorak uz tri utakmice, a šampion Njujork počeće odbranu titule duelom protiv Filadelfije.

Legendarni Lebron Džejms je otišao u Filadelfiju, grčki centar Janis Adetokumbo prešao je u Majami, dok se Kavaj Lenard vratio u Toronto. Još desetak igrača koji su birani za ol-star utakmicu, među kojima je većina bila uvrštena i u najbolje petorke NBA lige, promenilo je klubove tokom leta.Svima je cilj isti - da svrgnu Njujork Nikse sa trona.

1/4 Vidi galeriju Njujork Niks - Klivlend Kavalirs 109:93 drugi meč finala Istočne konferencije Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Nova sezona u NBA ligi, 81. po redu, počinje u utorak od 21 čas po srednjoevropskom vremenu, kada igraju Detroit - Boston. U noći između utorka i srede od 1.00 počinje duel Njujorka i Filadelfije, dok od 3.30 igraju San Antonio - Oklahoma.

Pre utakmice Niksi će dobiti šampionske prstenove, a pod svodovima dvorane Medison skver garden biće podignut i šampionski baner. Potom će pokušati da urade nešto što nikome u NBA ligi nije pošlo za rukom skoro 10 godina - da odbrane titulu.

Niksi su postali osmi različiti šampion NBA lige u poslednjih osam godina, što je niz bez presedana u istoriji takmičenja.

Ove sezone nisu glavni favoriti za titulu, tu ulogu dele San Antonio Viktora Vembanjame i Oklahoma Šeja Gildžesa-Aleksandera.

Međutim, ni prošle sezone se nije očekivalo da Niksi osvoje titulu, a najkorisniji igrač finala NBA lige Džejlen Branson rekao je da je šampionski trofej dokaz da tuđe reči ne moraju ništa da znače.

"Do potencijalnih ometanja dolazi jedino kada čitate i poverujete u ono što drugi govore. Bez obzira na to šta se priča i o čemu se govori, bilo stalno ili povremeno, verujete u ono u šta želite da verujete i čujete ono što želite da čujete. Na nama je, kao saigračima, pojedincima i profesionalcima, da razumemo suštinu svega toga. Do titule smo došli zahvaljujući tome koliko smo bili povezani kao ekipa. To moramo da sačuvamo", rekao je Branson.

Ozbiljnih kandidata za titulu ne manjka ni u jednoj konferenciji. Na Istoku su četiri od poslednjih osam dobitnika nagrade za najkorisnijeg igrača finala NBA lige promenila klubove, Lenard se vratio u Toronto, Adetokumbo je otišao u Majami, dok su Džejms i Džejlen Braun prešli u Filadelfiju.

Detroit i Klivlend zadržali su gotovo nepromenjene sastave, baš kao i Njujork. Boston će pokušati da nadomesti odlazak Brauna u Filadelfiju dovođenjem Pola Džordža, koji će igrati uz Džejsona Tejtuma.

Indijana će ponovo moći da računa na Tajrisa Halibartona, koji će prvi put zaigrati otkako je njegov tim izgubio sedmu utakmicu finala NBA lige 2025. godine. Pejsersi očekuju da se ponovo bore za najviši plasman.

"Kada je reč o ekipi, ne razgovaramo ni o čemu osim o osvajanju šampionata. To je naš cilj i nemamo šta drugo da dodamo. Nema malih pobeda. Za mene je sezona uspešna ako osvojite titulu. Ako je ne osvojite, onda nije", rekao je Halibarton.

Zapadna konferencija je puna kvalitetnih ekipa.

Vembanjama i Gildžes-Aleksander su među najvećim zvezdama lige, a Nikola Jokić, koji se redovno ubraja među glavne kandidate za nagradu za najkorisnijeg igrača sezone (MVP), pokušaće da vrati Denver u borbu za titulu.

Golden Stejt i dalje ima Stefena Karija, Los Anđeles Lejkersi Luku Dončića, dok se očekuje da Hjuston, predvođen Kevinom Durentom, bude ozbiljan kandidat za visok plasman.

Portland će moći da računa na Demijana Lilarda, dok je Minesota formirala bekovski tandem od kojeg se mnogo očekuje, spojivši Lamela Bola i Entonija Edvardsa.

"Novi počeci. Bukvalno počinjemo da pišemo novu priču. Svi smo uzbuđeni zbog toga. Biće zabavno", naveo je Bol.

U novoj sezoni šest ekipa imaće nove trenere. Dasti Mej, koji je prošlog proleća osvojio titulu u NCAA ligi sa Mičigenom, preuzeo je Dalas. Majka Nori vodiće Portland, a Tijago Spliter će biti trener Čikaga.

Tejlor Dženkins dobio zadatak da predvodi Milvoki u periodu obnove tima nakon odlaska Adetokumba, a Šon Svini preuzeo je Orlando umesto Džamala Mozlija, koji će u novoj sezoni voditi Nju Orleans.

Finale NBA kupa ove godine biće održano u Indijanapolisu umesto u Las Vegasu, dok će ol-star vikend biti organizovan u Finiksu.

Prvi pik na draftu Ej-Džej Dibanca, već privlači veliku pažnju u Vašingtonu. Ipak, sve oči će se na kraju okrenuti ka junu i ekipi koja će tada podići trofej Lerija O'Brajena.

"Prošle godine smo uradili nešto veliko. Ali to je bilo prošle godine. Mislim da je najvažnije što na početku ove sezone znamo šta je potrebno da bismo ponovo uspeli", rekao je krilni košarkaš Niksa Mikel Bridžis.