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U Hali sportova u Kruševcu, uspešno je održan prvi „Trofej grada Kruševca u mačevanju“, čime je Kruševac po prvi put u svojoj istoriji bio domaćin jednog mačevalačkog turnira.

Turnir su zajednički organizovali Mačevalački savez Srbije i Inicijativni odbor novog Mačevalačkog kluba „Knez Lazar“ iz Kruševca, a inicijator održavanja ovog sportskog događaja bio je i Miloš Ašanin, gradski većnik grada Kruševca.

1/6 Vidi galeriju Mačevanje Foto: Ž. M.

Turnir je svečano otvorila Nevena Plavšić, pomoćnik gradonačelnika za sport i omladinu, poželevši takmičarima uspešan nastup. Takmičenje se boduje za rang-listu Mačevalačkog saveza Srbije.

Učešće su uzela četiri kluba: MK „Crvena zvezda“ iz Beograda, MK „Dubočica“ iz Leskovca, MK „Radnički“ iz Beograda i MK „Omladinac“ iz Zrenjanina.

Pobednici po disciplinama bili su: Mač – muškarci: Ivica Subić (MK „Crvena zvezda“), Mač – žene: Teodora Pomorišac (MK „Omladinac“), Sablja – muškarci: Veljko Adžić (MK „Crvena zvezda“) i Sablja – žene: Marta Tasić (MK „Radnički“)

-Turnir je protekao bez problema i u skladu sa pravilnicima Mačevalačkog saveza Srbije, a neophodnu opremu za održavanje takmičenja obezbedio je Savez. Posebnu zahvalnost upućujemo Gradu Kruševcu i Sportskom centru Kruševac na podršci i pomoći u organizaciji ovog značajnog sportskog događaja.

Održavanje prvog „Trofeja grada Kruševca u mačevanju“ predstavlja važan korak u razvoju mačevanja u našem gradu i dobru osnovu za buduća takmičenja, kao i za rad i razvoj novog Mačevalačkog kluba „Knez Lazar“, kaže Miloš Ašanin, jedan od inicijatora ove manifestacije.

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