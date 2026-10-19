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Mnogo bure izazvao je derbi 12. kola prvenstva Srbije u kome je Partizan poražen u Pančevu od Železničara sa 1:0.

Crno-beli su doživeli šesti poraz i ostali pri dnu tabele sa samo 11 osvojenih bodova.

1/21 Vidi galeriju FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Neposredno po završetku meča trener Partizana Saša Ilić je rekao da nije zadovoljan suđenjem Stefana Jeknića.

Nije dugo prošlo, a oglasio se i sam klub iz Humske. Noćnim saopštenjem, crno-beli su direktno okrivili mladog arbitra za poraz.

Partizan je dan kasnije objavio snimak spornog detalja iz Pančeva.

Pritužbe crno-belih podržao je Zdravko Jokić, ekspert za suđenje.

Jokić je u analizi meča za TV Arena sport posebno izdvojio detalj iz 58. minuta, kada su se crno-beli žalili zbog nedosuđenog penala.

"Imamo situaciju da se lopta odbija od saigrača, dolazi na ruku koja je u prirodnom položaju, vertikalno postavljena nije odručena. Distanca je bila mala, kada se odbije od saigrača, nema prekršaja".

Sledeća situacija je iz 60. minuta kada je pokazan žuti karton po jednom igraču Železničara i Partizana. Iz crno-belog tabora su se bunili.

"Videćemo u početku akcije, igrač u belom dresu, njegov đon zadržava na stopalu protivnika, što je zbog intenziteta i svega žuti. Sudija je napravio taktičku grešku, trebalo je prvo da pokaže karton igraču koji je napravio prekršaj, pa onda drugom zbog reakcije i udaranja, nesportsko ponašanje i provokacija protivnika."

Najsporniji momenat viđen je u 73. minutu kada je sudija Jeknić posle konsultacija sa VAR-om dodelio crveni karton Jurčeviću.

"Prvo treba reći, da se podsetimo. UEFA je uputila pismo, napravila platformu i obavestila je i sudije i celokupnu javnost da se VAR javlja i kada nema potrebe. Roseti je tražio da se sudije više pitaju, ne VAR. Ovde imamo situaciju gde se VAR javio, smatram da nije trebalo. Da li se radi o očiglednoj prilici za sprečavanje gola? Ako je očigledna, onda se VAR javlja. Međutim, ne možemo da kažemo da je ovde očigledno.

Ima nekoliko karakteristika da se ovo proceni. Distanca od gola, verovatnoća zadržavanja kontrole lopte, možemo da odbacimo kontrolu lopte, jer je nije imao. Upućena je u prostor između njega i protivnika. Pitanje ko bi loptu stigao pre, mislim da bi pre stigao protivnički igrač. Kada pričamo o VAR-u, bespotrebno se sudija javio."

U VAR sobi je sedeo Milan Mitić, koga je Jokić "prozvao" zbog različitih aršina na dve utakmice.

"Ovaj VAR sudija je sudio meč Vojvodine i OFK Beograda u Novom Sadu i za sličnu situaciju je na terenu dao žuti, bolji je na terenu nego u VAR sobi. Sudija u VAR sobi je obavezan da prikaže sudijama što bolji VAR ugao. Iz ove kamere ne može da proceni koliko je lopta blizu igrača. Kamera sa centralne pozicije se vidi da lopta nije dodata njemu, nego u prostor i da igrač u belom može da se uključi. Da zaključim, šteta što je sudija promenio odluku. VAR sudija se bespotrebno javila, verovatno će biti sankcionisana za to."

Jeknić se nije oglasio ni u 80. minutu kada je Partizan ponovo tražio penal zbog igranja rukom u kaznenom prostoru.

"Sudija je bio u veoma dobrom položaju. Igrač se bori, pada na levu ruku i instiktivno desnom udara loptu. On nije napravio prednost time, nije loptu smirio već je jednostavno udario. Videćemo da lopta odskače. Ne može da se kaže da je namerno".