Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Britanski snukeraš Roni O'Saliven nije večeras uspeo da se plasira u drugo kolo Otvorenog prvenstva Severne Irske u Belfastu, pošto je izgubio od 110. igrača sveta Čunga Ka Vaija iz Hong Konga 3:4.

Sedmostruki svetski šampion izgubio je prvi frejm, ali je posle toga preokrenuo, vezao je tri frejma za 3:1.

1/9 Vidi galeriju Roni O'Saliven Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Posle toga je 27-godišnji igrač iskoristio greške O'Salivena, osvojio je tri uzastopna gema i ostvario najveću pobedu u karijeri.

O'Saliven je večeras igrao prvi meč na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva otkako je u aprilu izgubio u drugom kolu Svetskog prvenstva u Šefildu od Džona Higinsa (12:13).

Čung je kroz kvalifkacije došao do turnira u Belfastu i ostvario je prvu pobedu u glavnom žrebu nekog rangirnog turnira.

"Ovo je moj najbolji trenutak u takmičenjima. Da budem iskren, bio sam pomalo uplašen jer igram protiv njega ali mi je trener rekao, bez obzira da li ostvarim pobedu ili izgubim, da ću steći veliko iskustvo", rekao je Čung.