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Fudbaleri Monce pobedili su večeras na svom terenu Kaljari 4:0, u utakmici sedmog kola Serije A.

Dvostruki strelac bio je Guštavo Varela, koji je postigao golove u 47. i 79. minutu.

1/13 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Golove su postigli i Edi Kuadio u 39. i Džej Robinson u 66. minutu.

Monca je ostvarila drugu pobedu u ligi i ima sedam bodova na 14. mestu na tabeli.

Kaljari je u poslednje dve utakmice bez pobede i zauzima sedmo mesto sa 13 bodova.

U sledećem kolu Monca će igrati na gostujućem terenu protiv Torina, a Kaljari će dočekati Bolonju.