Slušaj vest

Fudbaleri Trabzona savladali su na domaćem terenu Bešiktaš sa 2:0 u derbiju 8. kola prvenstva Turske.

Trabzon je ovim trijumfom preskočio Bešiktaš na tabeli, te je sada četvrti sa 16 bodova, jednim više u odnosu na crno-bele iz Istanbula.

Dušan Vlahović Foto: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Golove za Trabzon postigli su Ozan Tufan u 21. minutu i Mohamed Salah u 71. minutu.

Dušan Vlahović je proveo na terenu svih 90 minuta.

Ne propustiteFudbalGOSPODO, NE VALJA VAM VLAHOVIĆ, A?! Srbin rešeta u Bešiktašu, a Juve se raspada! Stara dama SKUPO PLAĆA SVOJE ODLUKE!
Dušan Vlahović
FudbalLEGENDARNI SRPSKI GOLGETER STAO NA STRANU VLAHOVIĆA: "Juventus je pogrešio što ga je pustio"!
Dušan Vlahović
FudbalNESTVARAN UČINAK I REKORD SALAHA, A VLAHOVIĆ JE ODMAH IZA NJEGA! Egipćanin učinio što niko pre njega nije, Srbin može da ga prestigne
Mohamed Salah u dresu Trabzona
FudbalŠOK - VLAHOVIĆ PRECRTAN PRED MEČ PROTIV HOFENHAJMA! Bešiktaš se oglasio HITNIM SAOPŠTENJEM i otkrio sve detalje: Ovako nešto NIKO NIJE OČEKIVAO!
Dušan Vlahović

00:43
Dušan Vlahović digao tri prsta u Istanbulu Izvor: Besiktas JK/Youtube