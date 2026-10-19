Dušan Vlahović je proveo na terenu svih 90 minuta
Fudbal
SALAH ZAUSTAVIO VLAHOVIĆA: Trabzonu pripao derbi kola u Turskoj
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Fudbaleri Trabzona savladali su na domaćem terenu Bešiktaš sa 2:0 u derbiju 8. kola prvenstva Turske.
Trabzon je ovim trijumfom preskočio Bešiktaš na tabeli, te je sada četvrti sa 16 bodova, jednim više u odnosu na crno-bele iz Istanbula.
Dušan Vlahović Foto: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Golove za Trabzon postigli su Ozan Tufan u 21. minutu i Mohamed Salah u 71. minutu.
Dušan Vlahović je proveo na terenu svih 90 minuta.
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