Monca je deklasirala Kaljari rezultatom 4:0, prekinuvši njihov niz bez poraza u Seriji A. Saznajte sve detalje meča.
7. kolo
SERIJA A! Monca deklasirala Kaljari!
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Domaći su do trijumfa stigli mnogo lakše nego što se očekivalo i tako prekinuli seriju tima sa Sardinije od četiri meča bez poraza.
Kuadio je doneo radost Monci u 39. minutu, da bi u nastavku tim Ivana Jurića nastavio da "rešeta".
Varela je prvi od dva gola postigao u 47. minutu, Robinson je pogodio u 66, da bi Portugalac u 79. minutu stavio tačku na utakmicu.
Monca je sada 14. na tabeli sa sedam bodova i u petak će dočekati Torino.
Kaljari je trenutno sedmi sa 13 bodova, a u subotu se kod kuće sastaje sa Bolonjom.
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