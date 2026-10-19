Slušaj vest

Bivši reprezentativac Nemačke Kerem Demirbaj progovorio je na temu zašto više ne igra za "Pancere".

Demirbaj, kao što se može zaključiti na osnovu imena i prezimena, mogao je da igra za Tursku. Međutim, odabrao je Nemačku. Debitovao je na Kupu konfederacija, kada je postigao pogodak protiv Kameruna. Posle toga više nikada nije pozivan u nacionalni tim.

1/11 Vidi galeriju Nemačka - Srbija, Liga nacija 1.10.2026 Foto: Profimedia, Tom Weller / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

"Moja krv je Turska, ja sam Turčin"

Demirbaj je ispričao da je prirodno želeo da igra za Tursku, ali nije objasnio do kraja zašto se to nije i desilo.

"Moja krv je turska. Ja sam Turčin. Otac mi je Turčin, majka mi je Turkinja, ja sam Turčin. Hteo sam da igram za Tursku i 18 meseci smo pokušavali sve da dogovorimo sa savezom. Ipak, zbog nekih stvari o kojima ne smem da govorim, morao sam da izaberem Nemačku", rekao je Demirbaj.

Za nemačku reprezentaciju debitovao je 2017. godine. Na Kupu konfederacija postigao je pogodak protiv Kameruna, a nakon gola skinuo je dres i pokazao tetovažu. "Nakon što sam zabio za Nemačku, skinuo sam dres i videli su tetovažu Turske na mojim leđima. Posle toga me više nikada nisu pozvali", tvrdi Demirbaj.

"Nikad više za Nemačku"

Dodao je da za Nemačku ne bi igrao ni da mu sada stigne poziv.

"Nikada više ne bih igrao za Nemačku, čak i da me sada pozovu. Ja sam Turčin. Uvek ću najviše žaliti zbog toga što nikada nisam obukao dres turske reprezentacije", izjavio je.

Ovaj 33-godišnji vezni fudbaler trenutno je član Kašimpase. U karijeri je igrao i za Ejupspor, Galatasaraj, Bajer Leverkusen, Hofenhajm, HSV, Fortunu Diseldorf, Kajzerslautern...