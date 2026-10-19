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Košarkaši Dubaija pobedili su večeras na svom terenu Studentski centar 108:90 (35:25, 29:23, 19:32, 25:10), u utakmici četvrtog kola Grupe B u ABA ligi.

Svi igrači Dubaija upisali su se među strelce, a najefikasniji su bili Mfiondu Kabengele sa 15 poena uz pet skokova, Dvejn Bejkon sa 14 poena uz šest skokova i Kosta Kondić sa 14 poena.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter, Printscreen/Twitter BNO news, Printscreen/Youtube

Srpski košarkaš Filip Petrušev pobedi je doprineo sa 13 poena i četiri skoka, a Kenan Kamenjaš sa 10 poena, pet skokova i tri asistencije.

U ekipi iz Podgorice Aleksa Uskoković postigao je 22 poena i imao je 10 asistencija, Marko Pavićević postigao je 16 poena, a Antonio Džordano 14.

Dubai ima sve tri pobede u Grupi B, a Studentski centar je pretrpeo tri poraza.