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Fudbalski savez Portugala pokrenuo je disciplinski postupak protiv Kristijana Ronalda nakon incidenta zbog kojeg je, prema navodima, napustio kamp reprezentacije posle sukoba sa selektorom Žoržom Žezusom.

Prema informacijama iz dostavljenog teksta, portugalska zvezda kažnjena je suspenzijom od 30 dana, uz novčanu kaznu od svega 255 evra. Iznos je izazvao iznenađenje, s obzirom na to da se radi o jednom od najplaćenijih fudbalera na svetu.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Ronaldo je, kako se navodi, prihvatio da snosi posledice svog postupka, ali ostaje pitanje kakav će uticaj čitava situacija imati na odnose unutar reprezentacije.

Već neko vreme spekuliše se o nesuglasicama između Ronalda i pojedinih saigrača, a novi incident mogao bi dodatno da zakomplikuje atmosferu u nacionalnom timu.

U međuvremenu, navijači su na društvenim mrežama počeli da se šale na račun kazne, pa su pojedini čak ponudili da pomognu Ronaldu da je plati.

Napomena: Pre objavljivanja trebalo bi proveriti verodostojnost ovih navoda, posebno informaciju o suspenziji od 30 dana i kazni od 255 evra.

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