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Evropska fudbalska unija (Uefa) zatražila je od Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) da do 2. novembra objavi ključna dokumenta i odgovori na sva pitanja u vezi sa svojim upravljanjem i donošenjem odluka.

Na sednici Saveta Fife u četvrtak predsednik Đani Infantino izvinio se zbog svog plana za prodaju dela prihoda od Svetskog prvenstva privatnim investitorima, ali nije pružio potpuno objašnjenje o tome kako je taj predlog nastao.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

U pismu do kojeg je došao Bi-Bi-Si (BBC) generalni sekretar Uefa Teodor Teodoridis naveo je da Fifa nije odgovorila na brojna suštinska pitanja.

"Na neka pitanja i dalje nema odgovora, a tražene informacije i dokumentacija nisu dostavljene", navodi se u pismu, preneo je danas BBC.

Pismo sadrži osam stranica pitanja o različitim temama, od privatnih investicija u projektu Fifa Forvard Enterprajz (FFE), preko nagrade Fife za mir, do kontroverzne uslovno suspendovane zabrane nastupa napadaču reprezentacije SAD Folarinu Baloganu na Svetskom prvenstvu.

Takođe, postavljeno je i pitanje o dodatnoj neprijavljenoj plati od 1,3 miliona funti koju je Infantino dobio od organizatora Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, ali i o pauzi koja je trajala 27 minuta u poluvremenu finalne utakmice i uvođenja pauza za osveženje igrača.

Traženo je i objašnjenje o sedmogodišnjem zakupu kancelarijskog prostora u Tramp kuli u Njujorku na tri miliona funti, za prostorije koje su navodno bile neiskorišćenje veći deo godine.

"Odustajanje od projekta FFE, priznanje grešaka i najava mogućih reformi u oblasti upravljanja ne daju odgovor na pitanje kako su donete relevantne odluke niti zašto Savet Fife nije bio uključen u odgovarajućoj fazi postupka", navodi se u pismu.

"Svako odbijanje da se dostave informacije ili dokumenta mora biti pojedinačno obrazloženo, uz jasno navođenje konkretnih razloga na kojima se takva odluka zasniva. ;Na ova pitanja mora se odgovoriti sada. Odgovori se ne mogu odlagati do naredne sednice Saveta Fife, niti buduće reforme u oblasti upravljanja mogu zameniti preispitivanje već donetih odluka i pozivanje odgovornih na odgovornost", dodaje se.

Evropska kuća fudbala nije navela koje korake namerava da preduzme ukoliko Fifa ne ispuni zadati rok.

Pitanja su prvi put upućena Infantinu na prošlonedeljnoj sednici Saveta Fife.

Predsednica Fudbalskog saveza Engleske Debi Hjuit, koja je i potpredsednica Fife, izjavila je nakon sastanka da ako ne odgovori na ta pitanja, Infantino nije dostojan funkcije predsednika svetske kuće fudbala.