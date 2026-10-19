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Bivši fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Pešić otkrio je da je u dva navrata imao priliku da pojača Partizan, ali da do saradnje sa crno-belima nikada nije došlo.

Iskusni napadač govorio je i o razgovoru sa nekadašnjim sportskim direktorom Partizana Ivicom Ilievom, kao i o svom odnosu prema večitom rivalstvu.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Pešić Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Dha / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen

Pešić je otkrio da je prvi poziv iz Humske dobio dok je nastupao za Jagodinu, a drugi uoči povratka na "Marakanu". Iako je kao dečak bio deo mlađih kategorija Partizana, istakao je da su on i ljudi iz njegovog okruženja navijači Crvene zvezde.

- Zvao me je i Partizan dva puta pre Zvezde. Prvi put kada sam bio u Jagodini, a drugi malo pre nego što sam se vratio u Zvezdu. Nije tajna da sam kao klinac bio u mlađim kategorijama Partizana, ali svi u mom okruženju, kao i ja, navijamo za Zvezdu - rekao je Pešić za "Meridian sport".

Napadač je priznao da je pre povratka u Zvezdu razgovarao sa Ivicom Ilievom, koji je tada obavljao funkciju sportskog direktora Partizana. Kako je objasnio, razgovor je bio korektan i otvoren, ali nije postojala mogućnost da obuče crno-beli dres, pošto je već pregovarao sa crveno-belima.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Pešić Foto: Starsport©

Pešić je iskoristio priliku i da prokomentariše koliko rivalstvo Crvene zvezde i Partizana utiče na svakodnevni život, naglasivši da sport ne bi trebalo da bude razlog za ekstremne podele.

- To je posao, popričam sa svakim. Bilo bi nekulturno da odbijem razgovor sa nekim i da se ne javim na telefon samo zato što je član drugog kluba. Ne treba ulaziti u ekstreme, svi smo Srbi. Sa Ivicom sam obavio lep razgovor, saslušao ga, ali nije bilo nikakvih mogućnosti da odem u Partizan, a već sam i pregovarao sa Zvezdom - poručio je Pešić.

Na kraju je istakao da će mu povratak na „Marakanu“ ostati u lepom sećanju, posebno zbog dolaska sa brojnim prijateljima, među kojima je bio i Žule Stojković.

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