Slušaj vest

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina objavila jeda je okončala brak sa francuskim teniserom Gaelom Monfisom, navodeći da joj je potrebno vreme da ponovo pronađe sebe.

Šesta teniserka sveta saopštila je na Instagramu da je reč o najtežoj stvari koju je ikada morala da podeli sa javnošću.

Svitolina je istakla da je rat u Ukrajini ostavio duboke posledice na njeno emocionalno stanje, kao i da joj je Monfis pružao podršku kada je odlučila da napravi pauzu od tenisa kako bi se oporavila.

"Neke borbe vode se duboko u čoveku i nikakva ljubav druge osobe ne može da ih dobije umesto njega. Vremenom sam shvatila da moram ponovo da pronađem sebe i da to ne mogu da učinim u okviru našeg braka", navela je ukrajinska teniserka.

Svitolina i Monfis imaju ćerku Skaj, za koju je ukrajinska igračica istakla da će uvek biti njihov prioritet.

"Zajedno smo izgradili lep život i dobili najdragoceniji dar, našu ćerku Skaj. Naš brak se završava, ali naša porodica ne. Uvek ćemo biti njeni roditelji i zajedno ćemo je podržavati na svakom koraku njenog života", poručila je Svitolina.

1/5 Vidi galeriju Elina Svitolina Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia

Kraj braka mogao bi da bude jedan od razloga zbog kojih je Monfis odlučio da završi profesionalnu karijeru nešto ranije nego što se očekivalo.

Četrdesetogodišnji Francuz ranije je najavio da će se povući na kraju sezone, a prema podacima organizacije zadužene za antidoping kontrolu u tenisu, njegov profesionalni status je od 5. oktobra označen kao penzionisan.

1/5 Vidi galeriju Francuski teniser Gael Monfis, poslednji nastup na US openu Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Očekivalo se da Monfis karijeru završi pred domaćom publikom na mastersu u Parizu, koji počinje 31. oktobra.

Monfis je tokom karijere bio šesti teniser sveta, a važio je za jednog od najatraktivnijih igrača na ATP turu.

Beta