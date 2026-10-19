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Selektor Srbije Veljko Paunović mogao bi da ostane bez Dušana Tadića za novembarske utakmice Lige nacija, pošto se iskusni ofanzivac suočava sa povredom lista.

Tadić se povredio 15. oktobra na utakmici NEC-a i Levskog (1:1), a zbog problema sa listom već je propustio prvenstveni duel protiv Fortune Sitard. Trener holandskog kluba Dik Šrojder potvrdio je da je srpski fudbaler upućen na dodatne preglede, dok za sada nema preciznih informacija o dužini oporavka.

Dušan Tadić ponovo u reprezentaciji Srbije Foto: Fss

Eventualni izostanak predstavljao bi veliki udarac za Paunovića, koji je Tadića ponovo uključio u reprezentaciju tokom oktobarskog ciklusa.

Srbija će 13. novembra igrati protiv Nemačke, a tri dana kasnije odmeriće snage sa Grčkom. Do okupljanja ima još vremena, ali ostaje da se vidi da li će iskusni fudbaler uspeti da se oporavi.

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Magija Tadića i gol Srbije  Izvor: Arena 2 Premium