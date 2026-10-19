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Andrija Živković mogao bi narednog leta da završi šestogodišnju epizodu u PAOK-u!

Srpski reprezentativac jedan je od najvažnijih igrača solunskog kluba, nosi kapitensku traku i uživa veliko poštovanje navijača, ali njegova budućnost za sada je neizvesna.

1/6 Vidi galeriju Andrija Živković na utakmici protiv Lila Foto: Jean-Francois Badias/AP

Živković je od dolaska u Solun ostavio dubok trag u crno-belom dresu. Odigrao je 288 utakmica, postigao 69 golova i osvojio titulu prvaka Grčke i nacionalni Kup, čime je postao jedan od miljenika navijača PAOK-a.

Ipak, njegov ugovor ističe u junu naredne godine, a prema dostupnim informacijama, zvanični pregovori o produžetku saradnje još nisu počeli. Nije poznato da li je bilo neformalnih razgovora između dve strane.

Situacija bi mogla da postane posebno zanimljiva već u januaru, kada bi Živković mogao da pregovara sa drugim klubovima i dogovori transfer po isteku ugovora, bez obeštećenja za PAOK.

Srpski fudbaler ima status kapitena i teško je zamisliti da bi ga navijači tek tako pustili, ali bez konkretnog dogovora o novom ugovoru, mogućnost rastanka postaje sve realnija.

Ostaje da se vidi da li će čelnici PAOK-a reagovati i ponuditi Živkoviću nastavak saradnje ili će naredno leto označiti kraj jedne velike ere u Solunu.

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