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Klupa Fudbalskog kluba Real iz Madrida jedna je od "najvrelijih" u svetu sporta.

Veliki klub ne trpi neuspehe, još manje nedostatak trofeja. U prilog tome su i najsvežiji primeri. "Kraljevski" klub u poslednje dve sezone nije osvojio nijedan trofej, pa ni važeći ugovori nisu sačuvali posao Ćabiju Alonsu, Alvaru Arbeloi, pa ni pre toga Karlu Anćelotiju.

Žoze Murinjo na klupi Real Madrida  Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Po svemu sudeći, isti scenario se sprema i za Žozea Murinja, koji s Madriđanima ima ugovor na tri godine.

Novinar Serđo Valentin bio je prvi koji je objavio informaciju da se Žoze Murinjo minulog leta vraća u Real. Sada tvrdi da se Florentino Perez poverio svojim najbližim saradnicima da već razmišlja o zameni.

U slučaju da se rezultati ne poprave, na primer u predstojećem El Klasiku koji se igra u nedelju, a u koji Barselona ulazi sa šest bodova više, Murinjo bi mogao da leti iz Madrida.

Prema Valentinovim informacijama, njega bi zamenio Didije Dešam. Bivši selektor Francuske je i letos bio jedan od kandidata za klupu, ali je Perez odlučio da plati odštetu Benfiki i dovede Murinja.

Dešam je posle minulog Svetskog prvenstva u Severnoj Americi i četvrtog mesta sa Francuskom ostao bez posla.

U prilog tezi da bi Dešam bio zamena za Murinja pominje se to da je u odličnim vezama sa Kilijanom Mbapeom, koji u dresu Francuske pruža mnogo bolje igre nego u Realu.

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Real, Barselona, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir