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Klupa Fudbalskog kluba Real iz Madrida jedna je od "najvrelijih" u svetu sporta.

Veliki klub ne trpi neuspehe, još manje nedostatak trofeja. U prilog tome su i najsvežiji primeri. "Kraljevski" klub u poslednje dve sezone nije osvojio nijedan trofej, pa ni važeći ugovori nisu sačuvali posao Ćabiju Alonsu, Alvaru Arbeloi, pa ni pre toga Karlu Anćelotiju.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Po svemu sudeći, isti scenario se sprema i za Žozea Murinja, koji s Madriđanima ima ugovor na tri godine.

Novinar Serđo Valentin bio je prvi koji je objavio informaciju da se Žoze Murinjo minulog leta vraća u Real. Sada tvrdi da se Florentino Perez poverio svojim najbližim saradnicima da već razmišlja o zameni.

U slučaju da se rezultati ne poprave, na primer u predstojećem El Klasiku koji se igra u nedelju, a u koji Barselona ulazi sa šest bodova više, Murinjo bi mogao da leti iz Madrida.

Prema Valentinovim informacijama, njega bi zamenio Didije Dešam. Bivši selektor Francuske je i letos bio jedan od kandidata za klupu, ali je Perez odlučio da plati odštetu Benfiki i dovede Murinja.

Dešam je posle minulog Svetskog prvenstva u Severnoj Americi i četvrtog mesta sa Francuskom ostao bez posla.

U prilog tezi da bi Dešam bio zamena za Murinja pominje se to da je u odličnim vezama sa Kilijanom Mbapeom, koji u dresu Francuske pruža mnogo bolje igre nego u Realu.