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Posle duge i teške bolesti u 65. godini u Opštoj bolnici u Kikindi, preminuo je nekadašnji fudbaler i trener Mile Ljubičić, prenose mediji.

On je bio poznatiji prijateljima po nadimku "Tajfun". Rođen je u Banatskom Velikom selu, gde je završio osnovnu školu, a gde je ujedno i zavoleo fudbal i njime počeo da se bavi. Prve korake napravio je na terenu lokalne "Kozare".

Nakon toga je prešao u Kikindu, gde je ostvario trenersku karijeru. Sa klupe je vodio istoimeni klub, kao i Žak. Jedno vreme je radio u Sloveniji, a bio je posvećen radu sa mlađim kategorijama i držao je škole fudbala.

Od Mileta Ljubičića Tajfuna oprostila se lokalna zajednica u Kikindi, ali i ljubitelji fudbala iz regiona Vojvodine.

Mile Ljubičić Tajfun biće sahranjen u rodnom Banatskom Velikom selu u utorak, 20. oktobra u 14.00 časova.

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