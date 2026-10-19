OJERSABAL NEZAUSTAVLJIV: Real Sosijedad na gostovanju ubedljiv protiv Malage u Primeri
Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras na gostovanju Malagu sa 5:2, u meču devetog kola španske Primere.
Gosti iz San Sebastijana poveli su u trećem minutu golom Takefusa Kuba, dok je u 26. minutu drugi gol za baskijski tim postigao Ori Oskarson.
Malaga je smanjila preko Adrijana Nina u 54. minutu, a pet minuta kasnije pogodak za Real Sosijedad postiže Mikel Ojersabal.
Domaći tim je još jednom prišao na gol zaostatka, ovog puta se u strelce u 66. minutu upisao Pablo Martines, dok je samo minut kasnije Ojersabal postigao svoj drugi pogodak na meču i vratio prednost od dva gola razlike.
Do kraja meča pobedu Real Sosijedada potvrdio je Gonsalo Gedeš u 73. minutu.
Real Sosijedad na petom mestu Primere ima 16 bodova, dok je Malaga i dalje bez pobede i nalazi se na poslednjem, 20. mestu, sa četiri boda.
U sledećem kolu Real Sosijedad dočekuje Levante, a Malaga gostuje Alavesu.