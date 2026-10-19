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Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras na gostovanju Malagu sa 5:2, u meču devetog kola španske Primere.

Gosti iz San Sebastijana poveli su u trećem minutu golom Takefusa Kuba, dok je u 26. minutu drugi gol za baskijski tim postigao Ori Oskarson.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Malaga je smanjila preko Adrijana Nina u 54. minutu, a pet minuta kasnije pogodak za Real Sosijedad postiže Mikel Ojersabal.

Domaći tim je još jednom prišao na gol zaostatka, ovog puta se u strelce u 66. minutu upisao Pablo Martines, dok je samo minut kasnije Ojersabal postigao svoj drugi pogodak na meču i vratio prednost od dva gola razlike.

Do kraja meča pobedu Real Sosijedada potvrdio je Gonsalo Gedeš u 73. minutu.

Real Sosijedad na petom mestu Primere ima 16 bodova, dok je Malaga i dalje bez pobede i nalazi se na poslednjem, 20. mestu, sa četiri boda.

U sledećem kolu Real Sosijedad dočekuje Levante, a Malaga gostuje Alavesu.

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Real, Barselona, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir