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Naredne nedelj na stadionu "Kamp Nou" igra se prvi ovosezonski El Klasiko.

Barselona ulazi u najveći španski derbi sa šest bodova prednosti u odnosu na Murinjov Real.

U susret utakmici oglasio se Đoan Laporta, predsednik Barselone. Prvi čovek katalonskog tima smatra da Real neće ništa napraviti sve dok ima višak velikih zvezda u timu.

1/8 Vidi galeriju Predsednički izbori u Barseloni - Đoan Laporta Foto: JOSEP LAGO / AFP / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

On je na zanimljiv način to prokomentarisao.

"Rekao sam i ranije. Ne možeš da imaš dva petla u istom kokošinjcu. To nikad ne uspe", rekao je Laporta i nastavio je:

"U fudbalu je prioritet tim i timski duh. Ako to nemate, taj projekat je propast. To je jedna od najvećih snaga Barselone. Imamo velike talente, igrače iz La Masije i igrače iz različitih fudbalskih kultura, ali uspeli smo da izgradimo tim koji ima hemiju. Sa druge strane, Real Madrid preferira individualce, zvezde i velike potpise. Izgubili su kredibilitet i sad čine sve da opravdaju loše poteze šireći laži o Negreiri.

Laporta je govorio i o sukobu dva najveća španska tima.

Priznao je Laporta kako ne postoje apsolutno nikakvi odnosi između dva kluba. Nazvao je to otvorenim sukobom.

"Ne, ne postoje nikakvi odnosi između dva kluba. Rekao bih da je to sad sukob. Pokušavaju da privuku pažnju, izgubili su kredibilitet, institucionalni i sportski. Oni dve godine nisu osvojili ništa. Mi osvajamo trofeje i kandidati smo za sve moguće titule. Više nemaju nikakav uticaj unutar fudbalskih institucija. Smatram da su krenuli pogrešnim putem i sada za to plaćaju cenu. Odrešili su kesu i potrošili ogromne svote novca na veoma skupe igrače koji ne pružaju očekivane rezultate", govori Laporta.