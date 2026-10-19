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Mančester siti mogao bi da doživi jednu od najvećih kazni u istoriji engleskog fudbala!

Prema pisanju "Dejli mejla", Građanima preti oduzimanje bodova koje bi moglo da ih izbaci iz Premijer lige, a posledice bi se osećale i naredne sezone.

1/7 Vidi galeriju Mančester siti, stadion Etihad Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Finansijske optužbe protiv engleskog velikana mogle bi da dobiju epilog koji niko na "Etihadu" ne priželjkuje. Prema navodima pomenutog medija, jedan od scenarija podrazumeva oduzimanje bodova u tekućoj sezoni, što bi značilo selidbu u Čempionšip.

Međutim, tu se problemi ne bi završili. Siti bi mogao da bude kažnjen i u narednoj sezoni, koju bi proveo u drugom rangu engleskog fudbala, čime bi mu bio otežan ekspresan povratak u elitu.

Postojala je čak i mogućnost izbacivanja u Ligu 2, četvrti rang takmičenja u Engleskoj, ali se taj scenario ne navodi kao najizgledniji.

Ipak, važno je naglasiti da se zvanična odluka još čeka, te da konačna kazna nije potvrđena. Ukoliko se ovakve prognoze obistine, posledice bi mogle da promene budućnost Mančester sitija i ozbiljno uzdrmaju Premijer ligu.

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