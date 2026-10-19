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Radomir Koković radi sjajan posao na klupi Železničara, a njegove rezultate primetili su i u Španiji. Kako prenose tamošnji mediji, mladi srpski stručnjak jedan je od kandidata za novog trenera Las Palmasa!

Koković je ekipu iz Pančeva, koja se borila za opstanak, odveo do istorijskog plasmana u Evropu, a ove sezone Železničar se nalazi na četvrtom mestu Superlige i dobio je četiri od poslednjih pet utakmica, uključujući i duel sa Partizanom.

Radomir Koković Foto: www.fkzeleznicar.rs

Čelnike Las Palmasa navodno je privukao njegov stil igre, koji podrazumeva visok presing, izgradnju napada od poslednje linije i proaktivan fudbal. Španski klub traži novog trenera nakon otkaza Rubenu de la Bareri.

Ipak, posao neće biti jednostavan, pošto Koković ima ugovor sa Železničarom do 2028. godine. Sportski direktor Bojan Šaranov ranije je poručio da će klub za svog trenera tražiti ozbiljno obeštećenje.

Kokovića zastupa Endi Bara, agent sa jakim vezama u španskom fudbalu, pa ostaje da se vidi da li će interesovanje Las Palmasa prerasti u konkretnu ponudu.

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BONUS VIDEO:

03:15
Koković pred meč Braga - Železničar Izvor: Kurir sport