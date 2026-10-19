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Predsednik košarkaškog kluba Dubai Dejan Kamenjašević bio je gost predsednika Košarkaškog kluba Vojvodina Željka Rebrače i generalnog direktora Milije Vojinovića na utakmici između novosadskog kluba i Čačka 94.

Kako je saopštila Vojvodina, na taj način je dodatno potvrđena veza Dubaija i kluba iz Novog Sada, koja je ranije formalizovana kroz Memorandum o razumevanju, a sada je nastavljena produbljivanjem odnosa i saradnje.

1/5 Vidi galeriju KLS 2026/27 Foto: KLS, KSS, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kamenjašević je izazio zahvalnost rukovodstvu Vojvodine na gostoprimstvu, istakavši da se u nekoliko dana uverio koliko je Novi Sad grad sporta, a posebno košarke.

"Naša će saradnja sigurno imati obostrano korisne rezultate u budućnosti. Nastavićemo da ulažemo u KK Vojvodina kroz zajednički rad i stručno usavršavanje trenera i ostaje nam samo da strpljivo sačekamo rezultat", rekao je Kamenjašević.

Vojinović je istakao da mu je bilo zadovoljstvo što je imao priliku da ugosti delegaciju Dubaija, na čelu sa Kamenjaševićem.

"Naši veliki sportski prijatelji predstavljaju neodvojivi deo ideje podizanja košarke u Novom Sadu. Svesni smo da je do ostvarenja visokih ciljeva put dug i izazovan, ali je u isto vreme i lakši uz pomoć organizacije Dubai Basketball-a, kojom ovom prilikom želimo da realizuju sve svoje ambicije u ovoj sezoni", poručio je Vojinović.