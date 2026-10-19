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Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 18.45 časova ekipu Kopenhagena u okviru drugog kola Lige konferencije, a pre početka meča "crveno-beli" će Radetu Kruniću uručiti dres sa brojem 100 povodom jubileja.

Krunić je proglašen je za najboljeg sportistu Sportskog društva Crvena zvezda za 2025, kao i za najboljeg fudbalera:

Rade Krunić Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

- Zvezdaši će imati priliku da pozdrave Krunića, koji je na utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca zabeležio 100. nastup. Povodom velikog jubileja Kruniću će na meču sa danskim timom biti uručen dres sa brojem 100. Dečački san za Krunića postao je stvarnost 2024. godine, kada je stigao na Marakanu i obukao dres Crvene zvezde. Od tada je svojim partijama, borbenošću i posvećenošću pokazao da je dostojan crveno-belih boja, zbog čega je brzo postao jedan od miljenika navijača. Do sada je zabeležio 102 nastupa i 10 golova, uz prepoznatljivu borbenost i želju da u svakoj utakmici doprinese uspehu tima - navodi se na sajtu beogradskog kluba. 

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BONUS VIDEO:

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Gol Radeta Krunića na Lugano Zvezda i slavlje Alberta Rijere Izvor: TV Arena sport