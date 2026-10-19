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Bila je to priča kakvu ni Holivud ne može da smisli! Dvojica saigrača, bliskih prijatelja i asova čuvenih Njujork Jenkija odlučila su da zamene kompletne porodice - supruge, decu, kuće, pa čak i kućne ljubimce! Njihov potez 1973. godine izazvao je pravi zemljotres u američkoj javnosti, a ono što je usledilo šokiralo je čak i one koji su mislili da su videli sve!

Na današnji dan, 19. oktobra 2023. godine, preminuo je Fric Piterson, nekadašnji as Njujork Jenkija čije je ime, pored sportskih uspeha, ostalo upamćeno i po jednom od najbizarnijih skandala u istoriji američkog sporta.

1/4 Vidi galeriju Fric Piterson i Majk Kekić Foto: Screenshot

Piterson i njegov saigrač Majk Kekić nisu zamenili klubove, kao što to bejzbol igrači često rade. Njihov dogovor bio je daleko neobičniji - odlučili su da zamene živote! Supruge, deca, domovi, pa čak i psi našli su se u središtu priče koja je početkom sedamdesetih šokirala Ameriku.

A sve je, prema njihovim kasnijim pričama, počelo gotovo slučajno, na jednom roštilju.

Bilo je leto 1972. godine kada je sportski novinar Njujork posta Mauri Alen pozvao Pitersona i njegovu suprugu Merilin na druženje u svoj dom u Nju Džersiju. Piterson je pitao da li može da povede i svog bliskog prijatelja, saigrača Majka Kekića, sa suprugom Suzan.

Naravno, domaćin nije imao ništa protiv.

Posle roštilja, dva para odlučila su da veče nastave u restoranu. Došli su odvojenim automobilima, a kada su krenuli dalje, Piterson je predložio nešto što će, ispostaviće se, promeniti živote svih četvoro.

"Došli smo sa dva različita automobila i slučajno smo parkirali jedan iza drugog na ulici. Rekao sam svojoj ženi Merilin: 'Zašto ne odeš sa Majkom u restoran, a ja ću povesti Suzan sa sobom i naći ćemo se tamo", prisetio se svojevremeno Piterson.

I tako je počelo.

"Uradili smo to i sjajno smo se proveli, Suzan i ja, Majk i Merilin, pa smo odlučili da to uradimo ponovo", dodao je nekadašnji bejzbol as.

Naredne večeri ponovili su izlazak, a ono što je u početku delovalo kao neobična ideja ubrzo je preraslo u nešto mnogo ozbiljnije.

"Svi smo se osećali isto. Nastavili smo da izlazimo tako i on se na kraju zaljubio u moju ženu, a ja u njegovu", priznao je Piterson.

Zamenili sve - čak i porodične pse!

Dvojica igrača i njihove supruge nisu bili slučajni poznanici. Porodice su se godinama družile, a Piterson i Kekić bili su bliski prijatelji i saigrači. Ipak, vremenom su shvatili da se njihova osećanja menjaju.

Umesto da se priča završi na tajnim izlascima, doneli su odluku koja je delovala nezamislivo: zameniće kompletne porodice.

Svaki par imao je po dvoje dece, a u dogovoru su bili obuhvaćeni i kućni ljubimci. Nije se, dakle, radilo samo o promeni partnera - želeli su da promene čitav svakodnevni život.

Piterson je otišao da živi sa Suzan Kekić, njenom decom i porodičnim psom, dok se Kekić preselio kod Merilin Piterson i njene porodice.

U američkim medijima ova priča ubrzo je dobila naziv "zamena supruga", ali je Kekić insistirao da se njihov potez ne posmatra na taj način.

"Nemojte reći da je ovo bila zamena žena, jer nije. Nismo zamenili žene, zamenili smo živote", poručio je tada.

Njihov plan nije bio samo prolazna avantura. Piterson i Suzan odlučili su da nastave zajednički život, dok se Kekić nadao da će njegova veza sa Merilin opstati.

"Jesi li ti lud?" Novinar nije mogao da veruje!

Kada su shvatili da će njihova priča teško ostati tajna, igrači su odlučili da sami izađu pred javnost. Piterson se najpre obratio novinaru Mauriju Alenu, istom čoveku kod kog je sve počelo.

Alen nije bio oduševljen idejom da o tome piše. Prema kasnijim svedočenjima, kada mu je Piterson objasnio šta se dogodilo, odgovorio mu je: "Jesi li ti lud?"

Novinar je smatrao da je reč o privatnoj stvari koju bi možda bilo bolje ostaviti daleko od očiju javnosti. Međutim, glasine su se već širile, a igrači su na kraju odlučili da sami objasne šta su uradili.

Četvrtog marta 1973. godine održali su odvojene konferencije za medije tokom prolećnih priprema Jenkija na Floridi. Kekić je razgovarao sa novinarima u 10 časova, a Piterson šest sati kasnije.

Tako je priča o dvojici bejzbol igrača, njihovim suprugama, deci i psima postala nacionalna senzacija. Američki mediji danima su pisali o neobičnom dogovoru, dok su komentatori raspravljali o granicama privatnosti, braku i ponašanju sportskih zvezda.

Kako je kasnije pisao "Dejli bist", skandal je pogodio i imidž bejzbola, sporta koji je u to vreme u Americi imao gotovo mitski status i čiji su igrači predstavljani kao uzori.

Jedan je pronašao ljubav, drugi ostao bez nje

Iako su na početku verovali da će svi biti zadovoljni novim životom, stvarnost se pokazala mnogo komplikovanijom.

Fric Piterson i Suzan Kekić ostali su zajedno. Venčali su se i bili u braku oko pola veka, sve do Pitersonove smrti. Njihova veza opstala je uprkos skandalu i ogromnoj pažnji javnosti.

Sa druge strane, Majk Kekić i Merilin Piterson nisu imali istu sudbinu. Njihov odnos nije potrajao, a Kekić je ostao bez veze za koju se nadao da će uspeti.

Američki mediji navodili su da je Kekić kasnije retko govorio o ovoj epizodi svog života, dok je Piterson mnogo otvorenije pričao o prošlosti.

"To nije bila zamena supruga. Bila je to zamena života. Ne kažemo da smo bili u pravu, niti da svi koji misle drugačije nisu u pravu. Jednostavno, tako smo se osećali", govorio je Piterson u jednom intervjuu za "Njujork tajms".

Od sportskih asova do glavne teme tabloida

Piterson nije bio samo čovek iz skandalozne priče. Bio je kvalitetan bacač, član Ol-star tima 1970. godine i jedan od važnih igrača Jenkija u periodu kada klub nije bio na vrhuncu svoje moći.

Tokom karijere u američkoj profesionalnoj bejzbol ligi ostvario je 133 pobede, uz prosek primljenih poena od 3,30. Igrao je za Jenkije, Klivlend i Teksas, a karijeru je završio 1976. godine.

Ipak, njegovo ime često je bilo povezivano sa pričom o zameni porodica, koja je zasenila deo sportskih dostignuća.

Piterson je preminuo u 81. godini, nakon što se borio sa rakom pluća. Ranije mu je dijagnostikovana i Alchajmerova bolest, a u prošlosti je preživeo i rak prostate.

Tako se na današnji dan prisećamo čoveka čija je karijera bila mnogo više od jednog skandala, ali čiji je neobičan životni izbor ostao jedna od najneverovatnijih priča u istoriji sporta.

Dvojica saigrača pokušala su da pronađu sreću na način koji je šokirao čitavu Ameriku. Jedan je u toj priči pronašao ljubav za ceo život, dok je drugi ostao bez veze kojoj se nadao.

A sve je počelo jednim roštiljem, jednim predlogom za odlazak u restoran i odlukom koja se prepričava i više od pola veka kasnije.