MALI FUDBAL, A VELIKO SRCE! Futsal klub Crvena zvezda pokrenuo humanu akciju - protiv MB Namenske igra se za Nikolu!
- Crvena zvezda i MB Namenska igraju derbi 5. kola Prve futsal lige Srbije u petak od 21 čas u Hali Sportova 'Ranko Žeravica'.
- Sav prihod od prodatih ulaznica biće uplaćen za lečenje Nikole Ćorkovića, kome predstoji još šest rekonstruktivnih operacija.
- Nikola ima 11 godina, a procenjeni troškovi lečenja iznose 59.200 evra, uz dodatne troškove puta, smeštaja i pregleda.
Futsaleri Crvene zvezde i MB Namenske iz Lučana u petak, 23. oktobra od 21 čas u Hali Sportova "Ranko Žeravica" igraju meč 5. kola Prve lige Srbije.
Biće ovo i derbi kola - Zvezda je trenutno na prvoj poziciji sa devet bodova iz četiri meča, dok MB Namenska ima bod manje, ali je jedina ekipa bez poraza u prvoligaškom karavanu.
Ova utakmica imaće i humanitarni karakter - odlukom čelnika Crvene zvezde sav prihod od prodatih ulaznica ići će na račun Nikole Ćorkovića!
- Protiv MB Namenske igramo za Nikolu! Naše malo nekom znači mnogo! Zato sledeću utakmicu igramo za Nikolu! Dođite da napunimo halu i pomognemo Nikoli da pobedi u najbitnijoj utakmici! Petak, 23. oktobar, 21 čas, Hala Sportova Ranko Žeravica - derbi 5. kola Prve futsal lige Srbije, Crvena zvezda - MB Namenska! Sav prihod od prodatih ulaznica ići će na račun Nikole Ćorkovića, zato, hajde da napunimo halu i pokažemo da zajedno možemo sve - stoji u saopštenju KMF Crvena zvezda.
Nikola Ćorković imao je samo sedam godina kada je preživeo tragediju koja mu je zauvek promenila život. U maju 2022. godine majka ga je polila kiselinom, a zatim sa njim skočila sa trećeg sprata. Nikola je preživeo, ali je zadobio teške opekotine i povrede opasne po život. Bio je u veštačkoj komi, a usledile su brojne operacije, transplantacije kože i dug oporavak.
Danas Nikola ima 11 godina. Kako raste, ožiljci sve više zatežu kožu, ograničavaju njegove pokrete i otežavaju mu svakodnevni život.
Pred Nikolom je još šest rekonstruktivnih operacija, čija ukupna procenjena cena iznosi 59.200 evra. Uz operacije dolaze i troškovi putovanja, smeštaja i neophodnih pregleda.
Zahvaljujući podršci dobrih ljudi, deo potrebnih sredstava već je prikupljen.
Nikola je već prošao kroz mnogo toga, a ima tek 11 godina, a sada mu svi možemo pomoći zajedno, zato u petak - svi u Halu Sportova!
Hrabrom Nikoli Ćorkoviću možete pomoći i na sledeće načine:
Uplatom na:
Dinarski račun: 265-1610310006606-88
Primalac: Srbi Za Humanost
Mesto: Novi Sad
• PayPal: info@28jun.org
• Credit Card: https://www.28jun.org/donate
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